  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 21/10/2025 16:40

Đủ điều kiện để sớm mở đường bay Huế - Thâm Quyến

HNN.VN - Chiều 21/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hãng hàng không Quốc tế Donghai Airlines (Trung Quốc) và đại diện hãng tại UAE - Aurola về việc mở các chuyến bay đi và đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

UBND thành phố Huế làm việc với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt NamCho thuê mặt bằng dịch vụ giữ xe 2 bánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú BàiĐón chuyến bay đặc biệt và hành khách thứ 350 triệu của Vietnam AirlinesLựa chọn đơn vị kinh doanh mặt bằng phi hàng không tại Cảng HKQT Phú Bài năm 2025

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Jin Zhang

Cùng dự có lãnh đạo các sở: Xây dựng, Du lịch, Ngoại vụ và Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Tại buổi làm việc, ông Jin Zhang, Giám đốc Trung tâm điều hành Donghai Airlines, giới thiệu tổng quan hoạt động của hãng, đồng thời khẳng định Huế có đầy đủ điều kiện và rất phù hợp để khai thác đường bay Thâm Quyến - Huế và ngược lại. Ngoài ra, hãng cũng đang xem xét khả năng mở thêm đường bay Hồng Kông - Huế trong thời gian tới.

Ông Lê Minh Triều, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón và phục vụ các chuyến bay quốc tế, sẵn sàng phối hợp với Donghai Airlines trong việc khai thác đường bay mới. Ông Triều cũng kiến nghị lãnh đạo TP. Huế chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ và có chính sách ưu đãi để sớm đưa vào khai thác đường bay Thâm Quyến - Huế, dự kiến trong tháng 11 hoặc 12/2025.

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định thống nhất chủ trương và khẳng định, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đường bay sớm đi vào hoạt động. Ông đề nghị các bên chủ động phối hợp, sớm hoàn thiện phương án khai thác cụ thể, đồng thời báo cáo kịp thời những khó khăn để thành phố chỉ đạo tháo gỡ.

Để đảm bảo hiệu quả, lãnh đạo thành phố gợi ý hai bên xây dựng cam kết lịch bay tối thiểu và tần suất khai thác ổn định, có thể thí điểm trong 3-6 tháng với tần suất tối thiểu 3 chuyến/tuần, sau đó đánh giá kết quả. Đồng thời, nghiên cứu chính sách giá linh hoạt, cơ chế chia sẻ doanh thu, hỗ trợ kỹ thuật và vận hành mặt đất nhằm giảm chi phí, nâng cao trải nghiệm hành khách.

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác Hãng hàng không Quốc tế Donghai Airlines (Trung Quốc)

Thành phố cũng khuyến khích hai bên phối hợp phát triển sản phẩm tour 2 chiều Huế - Thâm Quyến, đồng tài trợ các chiến dịch quảng bá du lịch và tổ chức chương trình đào tạo nhân lực về ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc và phương thức thanh toán điện tử phục vụ khách du lịch.

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định kỳ vọng, việc mở đường bay Thâm Quyến - Huế và ngược lại sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của Huế, thu hút thêm du khách quốc tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch của thành phố trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Mở chuyến bayThâm QuyếnHuếCảng hàng không Quốc tế Phú Bài.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Miễn phí đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho người dân A Lưới

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế chủ trì phối hợp với Trường Cao đẳng Huế, Phòng khám Đa khoa 24/7 Tâm Đức và Công ty cổ phần Xe khách Huế tổ chức khai mạc chương trình đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng A1 miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã A Lưới.

Miễn phí đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho người dân A Lưới
Hướng đến thành phố phát triển xanh và bền vững

Ngày 21/10, tại thành phố Huế đã diễn ra Hội thảo quốc tế khung hướng dẫn đô thị xanh, phát thải thấp, hướng tới mục tiêu NetZero. Dự hội thảo có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; TS. Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Học viện ACST; Ông Timo Rinke, Trưởng Đại diện FES Việt Nam, Giám đốc Dự án Khí hậu và Năng lượng tại châu Á.

Hướng đến thành phố phát triển xanh và bền vững

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top