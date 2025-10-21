Đủ điều kiện để sớm mở đường bay Huế - Thâm Quyến

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Jin Zhang

Cùng dự có lãnh đạo các sở: Xây dựng, Du lịch, Ngoại vụ và Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Tại buổi làm việc, ông Jin Zhang, Giám đốc Trung tâm điều hành Donghai Airlines, giới thiệu tổng quan hoạt động của hãng, đồng thời khẳng định Huế có đầy đủ điều kiện và rất phù hợp để khai thác đường bay Thâm Quyến - Huế và ngược lại. Ngoài ra, hãng cũng đang xem xét khả năng mở thêm đường bay Hồng Kông - Huế trong thời gian tới.

Ông Lê Minh Triều, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón và phục vụ các chuyến bay quốc tế, sẵn sàng phối hợp với Donghai Airlines trong việc khai thác đường bay mới. Ông Triều cũng kiến nghị lãnh đạo TP. Huế chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ và có chính sách ưu đãi để sớm đưa vào khai thác đường bay Thâm Quyến - Huế, dự kiến trong tháng 11 hoặc 12/2025.

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định thống nhất chủ trương và khẳng định, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đường bay sớm đi vào hoạt động. Ông đề nghị các bên chủ động phối hợp, sớm hoàn thiện phương án khai thác cụ thể, đồng thời báo cáo kịp thời những khó khăn để thành phố chỉ đạo tháo gỡ.

Để đảm bảo hiệu quả, lãnh đạo thành phố gợi ý hai bên xây dựng cam kết lịch bay tối thiểu và tần suất khai thác ổn định, có thể thí điểm trong 3-6 tháng với tần suất tối thiểu 3 chuyến/tuần, sau đó đánh giá kết quả. Đồng thời, nghiên cứu chính sách giá linh hoạt, cơ chế chia sẻ doanh thu, hỗ trợ kỹ thuật và vận hành mặt đất nhằm giảm chi phí, nâng cao trải nghiệm hành khách.

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác Hãng hàng không Quốc tế Donghai Airlines (Trung Quốc)

Thành phố cũng khuyến khích hai bên phối hợp phát triển sản phẩm tour 2 chiều Huế - Thâm Quyến, đồng tài trợ các chiến dịch quảng bá du lịch và tổ chức chương trình đào tạo nhân lực về ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc và phương thức thanh toán điện tử phục vụ khách du lịch.

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định kỳ vọng, việc mở đường bay Thâm Quyến - Huế và ngược lại sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của Huế, thu hút thêm du khách quốc tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch của thành phố trong thời gian tới.