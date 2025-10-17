Đồng chí Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế

Thời tiết ngày và đêm 17/10: Từ Thanh Hóa đến Huế có nơi mưa rất to

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm); phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.