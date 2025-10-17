Thứ Sáu, 17/10/2025 20:24 (GMT+7)
Đồng chí Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế
Báo chí địa phương tìm hướng quản trị tòa soạn đa phương tiện
Sau khi sáp nhập, cơ quan báo chí địa phương cần đổi mới mô hình tổ chức - quản trị. Trong đó, chú trọng hội tụ truyền thông bằng cách hợp nhất các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, điện tử, mạng xã hội về một tòa soạn chung, sản xuất đa nền tảng.
Tìm lời giải cho cân bằng giữa bảo tồn và phát triển di sản
Ngày 15/10, trong khuôn khổ Hội nghị Khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 5 của Tổ chức Các thành phố Di sản Thế giới (OWHC-AP) tại Huế, diễn ra hội thảo với chủ đề “Chiến lược nâng cao tính bền vững và khả năng sinh sống của các thành phố di sản thế giới”.