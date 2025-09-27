Chuyển giao - ứng dụng sáng tạo khoa học công nghệ phù hợp đặc điểm sinh thái vùng miền

Tại hội thảo, các nhà quản lý, nhà chuyên môn chia sẻ, đề xuất các giải pháp phù hợp để thúc đẩy kinh tế - xã hội phường Phong Điền phát triển

Phường Phong Điền có 55.704 ha diện tích đất nông - lâm nghiệp, chiếm 94% diện tích tự nhiên. Đây là nền tảng vững chắc để phát triển các loại cây trồng giá trị cao như thanh trà, bưởi da xanh, trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC, trồng rừng đa dụng định hướng tín chỉ carbon theo tiêu chuẩn VERA và Plan VIVO theo thẩm định của TUV NORD. Đặc biệt, với danh mục 526 loài cây dược liệu, trong đó có 27 loài quý hiếm, Phong Điền có đủ điều kiện để trở thành "thủ phủ" dược liệu dưới tán rừng. Ngoài ra, Phong Điền còn có những tiềm năng, lợi thế về công nghiệp và dịch vụ, du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh những lợi thế, Phong Điền vẫn còn những thách thức, những "điểm nghẽn", như: phương thức sản xuất còn manh mún; năng lực nội tại còn hạn chế; cơ chế và quản lý còn bất cập...

Tại diễn đàn hội thảo, TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp Hội chia sẻ một số định hướng, chiến lược, tạo đột phá để Phong Điền phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng phường đạt chuẩn "đô thị văn minh" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra. Đó là, cần tạo ra cuộc cách mạng trong nông nghiệp bằng công nghệ cao; củng cố và hiện đại hóa kinh tế tập thể; phát triển nguồn nhân lực số và cải cách hành chính... Để làm được những điều này, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân.

Nhiều mô hình trồng cây dược liệu và chế biến nhờ ứng dụng khoa học công nghệ được triển khai tại Phong Điền

Tại hội thảo, một số tham luận của các nhà quản lý, nhà chuyên môn cũng đã đề cập đến các nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiềm năng lợi thế và một số khó khăn cần tháo gỡ để phát triển kinh tế - xã hội tại phường Phong Điền; giới thiệu các mô hình nông nghiệp hữu cơ đã triển khai thành công và đề xuất một số giải pháp để phát triển mô hình tại địa phương; giới thiệu một số mô hình phát triển nguồn dược liệu dưới tán rừng hiệu quả có thể triển khai, ứng dụng tại địa bàn; ứng dụng chuyển giao quy trình trồng cây ăn quả có múi phù hợp với điều kiện tự nhiên...

Những ý kiến, đề xuất tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để định hình các giải pháp cụ thể, giúp khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành "khâu đột phá", đưa kinh tế - xã hội phường Phong Điền phát triển nhanh, bền vững và sớm đạt chuẩn đô thị văn minh.