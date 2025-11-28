  • Huế ngày nay Online
Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông sửa đổi phù hợp với thực tiễn

HNN.VN - Chiều 29/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông sửa đổi theo Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT.

 Hội nghị tập huấn nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông sửa đổi. Ảnh minh họa

Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12/9/2025 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, nhằm cập nhật ngữ liệu, điều chỉnh nội dung và thống nhất tổ chức dạy học phù hợp tình hình thực tiễn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Các giáo viên giảng dạy các môn lịch sử, địa lí, giáo dục kinh tế và pháp luật ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được hướng dẫn cách cập nhật, điều chỉnh ngữ liệu và nội dung dạy học phù hợp với thực tiễn sắp xếp đơn vị hành chính và bối cảnh địa phương; thống nhất cách thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá các môn lịch sử, địa lí, giáo dục kinh tế và pháp luật theo nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT; hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, phân phối chương trình và kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông sửa đổi.

Hội nghị tập huấn nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông sửa đổi. Qua đó, giúp đội ngũ giáo viên nắm vững những điểm cần điều chỉnh trong chương trình, thống nhất phương pháp tổ chức dạy học và kiểm tra - đánh giá; đồng thời nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để đảm bảo việc áp dụng Thông tư 17 được đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

MINH HIỀN
