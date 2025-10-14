  • Huế ngày nay Online
Khoa Giáo dục thể chất thắng lớn tại giải Vovinam sinh viên toàn quốc

ClockThứ Sáu, 24/10/2025 16:25
HNN.VN - Tại giải Vovinam sinh viên toàn quốc 2025 diễn ra từ 19-25/10 ở Vĩnh Long, tuyển Vovinam Đại học Huế xuất sắc giành 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.

 Mai Ngọc Tài trên bục nhận HCV nội dung đối kháng hạng 57kg

Giải Vovinam sinh viên toàn quốc 2025 quy tụ hơn 500 VĐV đến từ 34 đơn vị, tranh tài 56 bộ huy chương ở 3 nội dung: quyền, võ nhạc và đối kháng.

Kết thúc phần tham gia tranh tài, tuyển Vovinam Đại học Huế đã xuất sắc giành 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Đáng chú ý, toàn bộ thành tích này đều do công của 2 sinh viên năm 1 đến từ Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế là Mai Ngọc Tài và Dương Tấn Lợi.

Thành tích trên không chỉ là niềm tự hào của 2 sinh viên Mai Ngọc Tài, Dương Tấn Lợi mà còn là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào rèn luyện thể chất, học võ – rèn tâm – dưỡng trí trong toàn thể sinh viên Huế.

Kể từ khi trở lại vào năm 2019, giải Vovinam sinh viên toàn quốc không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần “Học võ Việt - yêu nước Việt”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá giá trị của Vovinam - di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

HÀN ĐĂNG
