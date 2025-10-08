Đa dạng hóa môn học, bắt nhịp thời đại

Sinh viên tập luyện trong giờ học võ thuật

Hướng đến người học

Từ đầu năm học 2025 - 2026, Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế đã triển khai các môn học mới gồm yoga, pickleball, võ thuật, bóng chuyền hơi, bơi lội, khiêu vũ và aerobic, nâng tổng số môn học lên 36. Sự mở rộng này hướng đến mục tiêu tạo hứng thú cho sinh viên, khơi dậy tinh thần thể thao và giúp mỗi người tìm được môn học phù hợp với thể trạng, sở thích của mình.

Theo thầy Nguyễn Thế Tình, Phó Trưởng khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế, mục tiêu lớn nhất của khoa là giúp sinh viên được học theo năng lực và nhu cầu cá nhân: “Thay vì áp dụng một chương trình cố định, chúng tôi mong muốn sinh viên có thể tự lựa chọn môn học yêu thích, phù hợp với thể lực và thời gian. Khi được học điều mình thích, các em sẽ chủ động, hào hứng và gắn bó hơn với hoạt động thể chất”.

Các môn học mới không chỉ mở rộng phạm vi lựa chọn mà còn phù hợp với xu hướng thể thao hiện đại trên thế giới, hướng tới phát triển thể lực toàn diện, cải thiện sức khỏe tinh thần và khả năng thích ứng của người học. Hiện chương trình đang được thí điểm cho sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, trước khi triển khai đại trà cho sinh viên các trường thành viên khác.

Trước khi triển khai, khoa tiến hành rà soát toàn diện về đội ngũ giảng viên và điều kiện cơ sở vật chất. Tất cả giảng viên ngoài việc đáp ứng chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn tham gia học tập chuyên môn để có các chứng chỉ trong nước và quốc tế cho từng bộ môn. Về cơ sở vật chất, khoa đề nghị Đại học Huế đầu tư, sắp xếp và chuyển đổi công năng một số sân tập, mở rộng không gian dành cho các hoạt động thể thao mới, đồng thời bổ sung một số dụng cụ, thiết bị hiện đại và nâng cấp hệ thống âm thanh để phù hợp với đặc thù của các môn như yoga, khiêu vũ và aerobic.

“Trước đây, muốn học yoga phải ra các phòng tập tư nhân, nhưng nay được học ngay trong chương trình của trường nên em rất hào hứng. Môn học vừa giúp rèn luyện sức khỏe, vừa mang lại sự thư giãn sau giờ học căng thẳng”, Nguyễn Thị Thảo Linh, sinh viên năm nhất, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế chia sẻ. Nguyễn Huỳnh Phương Anh, sinh viên năm nhất, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế cũng hào hứng: “Em rất bất ngờ khi biết trường đưa môn pickleball vào chương trình giảng dạy. Chính vì thế em đã đăng ký bộ môn đang là xu hướng này. Môn pickleball rất vui, dễ chơi và giúp gắn kết bạn bè. Mỗi buổi học đều mang lại cảm giác mới mẻ và năng động hơn so với các môn truyền thống”.

Lan tỏa tinh thần thể thao trong sinh viên

Theo thầy Nguyễn Thế Tình, việc mở rộng các môn học mới còn hướng đến mục tiêu xây dựng phong trào thể thao sinh viên phát triển bền vững. “Khoa mong muốn thông qua đào tạo sẽ phát hiện và bồi dưỡng những sinh viên có năng khiếu để tham gia các giải đấu của Đại học Huế và thành phố, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao học đường”, thầy Tình chia sẻ.

Trong năm 2026, khoa dự kiến sẽ tổ chức nhiều giải thi đấu nội bộ ở các bộ môn mới như pickleball, yoga, aerobic…, đồng thời mời gọi doanh nghiệp và nhà tài trợ đồng hành để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng phong trào thể thao. Đặc biệt, khoa dự định kết hợp tổ chức các hoạt động thể thao cho cán bộ, sinh viên gắn với du lịch và văn hóa Huế, như giải chạy bộ “Chạy vì tương lai xanh” đã tổ chức vào tháng 3/2025, xây dựng kế hoạch tổ chức cho “Hue City Jogging”, lớp trải nghiệm yoga buổi sớm tại không gian di sản, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, thân thiện và giàu bản sắc. Hướng đi này nhận được sự ủng hộ của Đại học Huế và các trường thành viên, giúp sinh viên chủ động hơn trong việc lựa chọn môn học, hình thành thói quen rèn luyện thể thao thường xuyên và nuôi dưỡng lối sống lành mạnh.

Hiện tại, Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế đang xây dựng kế hoạch cải tiến chương trình đào tạo cho khối sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất từ năm học 2026 - 2027, qua đó từng bước chuẩn hóa nội dung giảng dạy theo hướng mở và linh hoạt.