Hứa hẹn nhiều trận đấu kịch tính tại giải bóng chuyền sinh viên Huế 2025

Á quân ĐH Sư phạm sẽ gặp nhiều cạnh tranh tại giải năm nay ở nội dung nữ. Ảnh: ĐHSP

Giải năm nay quy tụ 20 đội bóng chuyền, trong đó, bóng chuyền nam gồm các đội: ĐH Y Dược, ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học, ĐH Kinh tế, ĐH Luật, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Nông Lâm, Khoa Giáo dục thể chất, Trường Du lịch, Khoa Kỹ thuật & Công nghiệp và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Bóng chuyền nữ gồm các đội: ĐH Y Dược, ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học, ĐH Kinh tế, ĐH Luật, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Nông Lâm, Khoa Giáo dục thể chất và Trường Du lịch.

Tại giải, các nội dung nam, nữ đều chia làm 3 bảng, chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng xuất sắc nhất vào thi đấu vòng tiếp theo.

Qua đánh giá, từ những chuẩn bị chu đáo, giải hứa hẹn đem đến nhiều trận đấu hấp dẫn, tạo nên những cuộc cạnh tranh gay cấn, kịch tính trong việc “soán ngôi” của ĐH Y Dược, ĐH Sư phạm (ĐKVĐ và Á quân bóng chuyền nữ) và Cao đẳng Công nghiệp, ĐH Kinh tế (ĐKVĐ và Á quân bóng chuyền nam).

Ông Nguyễn Thế Tình – Phó Khoa trưởng Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) cho hay, giải là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện phong trào “Rèn luyện sức khỏa theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Sinh viên 5 tốt”; góp phần trong việc phát triển toàn diện, tăng cường gắn kết cho sinh viên các Khoa, Trường trên địa bàn thành phố.

Giải kết thúc ngày 1/11.