Liên kết hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Học viên nghiên cứu tài liệu tại lớp tập huấn

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ đoàn thể và tuyên truyền viên phụ trách công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các phường, xã trên địa bàn.

Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố Huế đã đưa 9.157 NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; riêng năm 2025 có 2.516 NLĐ xuất cảnh. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho vay ưu đãi đối với 1.350 NLĐ, tổng số tiền hơn 101 tỷ đồng. Nhiều NLĐ sau khi trở về đã có vốn, tay nghề, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Tại lớp tập huấn, các học viên nghe báo cáo viên trình bày tình hình thị trường lao động ngoài nước, trong đó nêu rõ hiện có khoảng 900.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với lượng kiều hối hằng năm đạt trên 5 tỷ USD. Ba thị trường trọng điểm gồm Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc, chiếm trên 90% tổng số lao động xuất khẩu.

Ngoài ra, học viên cũng được giới thiệu các chính sách hỗ trợ, quy trình tuyển chọn, quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ khi tham gia chương trình, đồng thời trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai công tác tư vấn, vận động ở cơ sở.

Lớp tập huấn là bước chuẩn bị quan trọng giúp thành phố Huế tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là khu vực nông thôn.