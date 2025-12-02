Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người có uy tín

Đồng bào dân tộc thiếu số trưng bày đặc sản địa phương

Hoạt động nhằm thực hiện các nội dung của Dự án 10 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, hướng tới phát huy vai trò NCUT trong xây dựng khối đại đoàn kết và củng cố niềm tin của đồng bào DTTS với chính quyền.

Đại diện Ban Dân tộc - Tôn giáo nhấn mạnh, lớp tập huấn không chỉ trang bị kiến thức chung mà còn hỗ trợ NCUT xử lý các tình huống thực tế tại cộng đồng, đặc biệt trong giai đoạn thành phố Huế đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.

Chương trình gồm 6 chuyên đề trọng tâm: Tổng quan về các DTTS ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật về công tác dân tộc; Những vấn đề đặt ra trong dân vận vùng DTTS; Kỹ năng tuyên truyền – vận động tại cộng đồng; Phát huy vai trò NCUT trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Vai trò NCUT trong giám sát đầu tư cộng đồng.

Theo ban tổ chức, đội ngũ NCUT là lực lượng nòng cốt giúp chính quyền truyền tải chủ trương, nắm bắt tâm tư, tạo sự đồng thuận tại các địa bàn miền núi, vùng DTTS. Việc trang bị thêm kỹ năng và kiến thức sẽ giúp NCUT tiếp tục phát huy uy tín, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển bền vững tại cơ sở.