Khởi tranh giải Karate và Taekwondo Đại hội thể dục thể thao thành phố

ClockThứ Sáu, 24/10/2025 15:02
HNN.VN - Giải Karate và Taekwondo Đại hội TDTT thành phố lần X, năm 2025 – 2026 khai mạc sáng 24/10 tại Nhà thi đấu đa năng Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế. Đây là môn thi đấu thứ 3 và 4 (sau đua ghe, bi sắt) trong tổng số 18 môn của Đại hội.

 Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tặng cờ, động viên các đoàn tham dự

Diễn ra từ 24 - 25/10, giải quy tụ gần 250 VĐV, trong đó môn Karate có hơn 100 VĐV của 11 phường, xã, đơn vị: Phú Bài, Phú Lộc, Phú Xuân, Phong Thái, Vỹ Dạ, Hương An, Phong Điền, Kim Trà, Hương Trà, Bình Điền và Đại học Huế.

Môn Taekwondo có hơn 140 VĐV của 15 phường, xã, đơn vị: Mỹ Thượng, Phú Bài, Dương Nỗ, Hóa Châu, Hương Trà, Phong Điền, Phong Quảng, Phú Xuân, Thanh Thủy, Thuận Hóa, Vỹ Dạ, Bình Điền, Quảng Điền, Đại học Huế.

Ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay, giải nhằm đánh giá công tác đào tạo VĐV tại các địa phương, qua đó có hướng tuyển chọn, tập trung đầu tư, bồi dưỡng các VĐV đội tuyển thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc tại TP.  Hồ Chí Minh vào tháng 10/2026.   

Diễn ra từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026, Đại hội TDTT TP. Huế lần X năm 2025-2026 thi đấu 18 môn, gồm: Cờ vua, bóng đá, Karate, Taekwondo, điền kinh, bơi, cầu lông, việt dã, bóng bàn, bóng chuyền, vật dân tộc, bắn nỏ, đua ghe, cờ tướng, Vovinam, đá cầu, Bida, bi sắt.

HÀN ĐĂNG
