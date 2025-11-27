Thúc đẩy xã hội hòa nhập vì sự tiến bộ của cộng đồng

Trao giấy khen cho 3 vận động viên người khuyết tật đạt huy chương tại Giải vô địch Quốc gia môn Điền kinh Người khuyết tật toàn quốc năm 2025

Chủ đề nhấn mạnh, hòa nhập không chỉ là mục tiêu riêng của người khuyết tật, mà là nền tảng cho sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Hòa nhập bắt đầu từ những điều giản dị: Một lối đi thuận tiện hơn cho người dùng xe lăn, một bài giảng được điều chỉnh phù hợp cho học sinh khiếm thính, hay một thái độ tôn trọng và lắng nghe chân thành trong giao tiếp cho đến những điều lớn lao hơn trong thay đổi chính sách, luật pháp... Khi mọi người đều có cơ hội đóng góp và phát triển, cộng đồng trở nên mạnh mẽ và nhân văn hơn.

Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Huế, hiện trên địa bàn có 36.048 người khuyết tật. Trong năm 2025, Hội Người khuyết tật – Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố đã vận động nguồn lực hơn 5,8 tỷ đồng thực hiện các hoạt động trợ giúp về y tế; hỗ trợ giáo dục; trợ giúp cải thiện sinh hoạt; hoạt động trợ giúp sinh kế, giảm nghèo… cho người khuyết tật. Ngoài ra, Thành hội còn kết nối các nguồn cứu trợ nhằm hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt trong tháng 10 và 11/2025 với tổng kinh phí gần 2,1 tỷ đồng.

Dịp này, Thành hội đã trao giấy khen cho 3 vận động viên người khuyết tật đạt huy chương (thi chạy 100m, 200m và nhảy xa) tại Giải vô địch Quốc gia môn Điền kinh Người khuyết tật toàn quốc năm 2025.