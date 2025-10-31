Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng quà, động viên người dân vùng lũ. Ảnh: Thái Bình

Tham gia đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài; lãnh đạo Bộ CHQS thành phố.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên, trao quà tặng một số gia đình ở phường Phú Xuân, TP. Huế; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ sâu sắc với bà con trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đến thăm, động viên thầy, cô của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và lãnh đạo TP. Huế đã hỏi thăm tình hình thiệt hại của nhà trường, chia sẻ khó khăn với nhà trường.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị Bộ CHQS thành phố Huế khẩn trương tập trung lực lượng ưu tiên giúp đỡ các trường để sớm đón các cháu trở lại học tập. Yêu cầu các đơn vị LLVT thành phố Huế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ưu tiên lực lượng, phương tiện hỗ trợ, giúp đỡ các cơ sở giáo dục, y tế và công trình công cộng nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đưa hoạt động trở lại bình thường.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Chí Tài đã đến thăm, chia sẻ và động viên gia đình có người tử vong do tai nạn đuối nước tại khu vực cầu Chùa (phường Thanh Thủy).

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Chí Tài động viên gia đình có người bị nạn ở Thanh Thủy. Ảnh: Ngọc Hiếu

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 28/10, hai anh em N.T.Q (sinh năm 2001) và L.V.T.Q (sinh năm 2011, cùng trú tại phường Thanh Thủy) chèo ghe qua khu vực cầu Chùa thì gặp dòng nước xiết, ghe bị lật. Em L.V.T.Q được người dân cứu kịp thời, còn anh N.T.Q bị nước cuốn trôi và tử vong.

Tại gia đình nạn nhân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài ân cần thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên thân nhân vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ gia đình lo hậu sự chu đáo, an toàn. UBND thành phố Huế đã hỗ trợ 18 triệu đồng để giúp gia đình lo tang lễ.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài trao đổi với đại diện nhóm tình nguyện “Bếp ăn không đồng”. Ảnh: Ngọc Hiếu

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài cũng đã đến thăm nhóm thiện nguyện “Bếp ăn không đồng” tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Ông ghi nhận tinh thần sẻ chia của các tình nguyện viên, sinh viên, giảng viên và các nhà hảo tâm đã duy trì cung cấp trung bình hơn 2.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày cho người dân vùng ngập lụt trong những ngày qua.

Lãnh đạo phường Hương Trà động viên gia đình có người thân bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Hàn Đăng

Cũng trong ngày 31/10, lãnh đạo phường Hương Trà đã đến thăm, động viên gia đình ông Trần Văn Hậu (tổ dân phố 2) có con trai bị nước lũ cuốn trôi. Chính quyền phường bày tỏ chia buồn sâu sắc, hỗ trợ gia đình lo hậu sự và sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, chiều 29/10, em T.H.V.M (trú tại phường Hương Trà) cùng bạn dắt xe qua đoạn ngập nước trên Quốc lộ 1A thì bị cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân vào tối 30/10, cách vị trí gặp nạn khoảng 50m.