MB Quảng Trị bàn giao công trình “Nước sạch vì cộng đồng” tại Bản Chùa

HNN.VN - MB Quảng Trị phối hợp Sư đoàn 968 vừa khánh thành và bàn giao công trình “Nước sạch vì cộng đồng” tại Bản Chùa, xã Hiếu Giang (Quảng Trị), góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng đời sống cho hơn 100 hộ dân vùng cao.

Ngày 27/8/2025, MB Quảng Trị cùng Sư đoàn 968 tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thiện nguyện “Nước sạch vì cộng đồng” tại Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động an sinh xã hội thiết thực nhằm hỗ trợ người dân vùng đồng bào còn nhiều khó khăn, đồng thời là công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

 

Bản Chùa hiện có hơn 100 hộ dân với khoảng 450 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, nguồn nước sinh hoạt thiếu ổn định khiến đời sống người dân gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong mùa khô. Trước thực tế đó, MB Quảng Trị đã phối hợp với Sư đoàn 968 khảo sát, triển khai công trình nước sạch nhằm giúp người dân tiếp cận nguồn nước đảm bảo vệ sinh, an toàn và lâu dài.

 

Công trình được xây dựng kiên cố, gồm 2 giếng khoan, 2 máy bơm, 2 bể chứa nước dung tích lớn, 2 cột đèn năng lượng mặt trời công suất 300W và khu sinh hoạt chung. Các hạng mục đều được thiết kế phù hợp địa hình vùng núi, đảm bảo độ bền và tính thuận tiện trong khai thác.

 

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hệ thống cung cấp nước đã hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của toàn bộ các hộ dân trong bản. Nguồn nước sạch giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh tật liên quan đến vệ sinh môi trường, cải thiện sức khỏe và chất lượng đời sống hằng ngày. Khu sinh hoạt chung và hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cũng góp phần tạo không gian an toàn, thuận tiện cho các hoạt động cộng đồng.

Đại diện MB Quảng Trị cho biết công trình thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc đồng hành cùng địa phương thúc đẩy các chương trình an sinh xã hội, hướng đến phát triển bền vững. “Chúng tôi mong rằng công trình sẽ mang lại hiệu quả lâu dài, giúp bà con yên tâm lao động, nâng cao đời sống và phát triển kinh tế”, đại diện chia sẻ.

 

Người dân Bản Chùa bày tỏ sự phấn khởi khi lần đầu tiên được sử dụng nguồn nước sạch ngay tại nơi sinh sống. Đây là điều kiện quan trọng giúp giảm bớt khó khăn, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi, nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi nguồn nước không đảm bảo.

 

Công trình “Nước sạch vì cộng đồng” cũng là minh chứng cho sự gắn kết quân – dân và tinh thần trách nhiệm của MB đối với xã hội. Trong thời gian tới, MB Quảng Trị cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị quân đội và chính quyền địa phương triển khai thêm các chương trình thiện nguyện thiết thực, tập trung vào nước sạch, giáo dục và hỗ trợ sinh kế cho các địa bàn khó khăn.

Với những giá trị mang lại, công trình không chỉ hỗ trợ đời sống dân sinh mà còn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh MB ngày càng nhân văn, trách nhiệm và gần gũi với người dân.

