Thống nhất triển khai nhiều chương trình hành động trọng tâm

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Thuận An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2024 - 2029 và đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động cho giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ phường đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kinh tế tăng trưởng bình quân gần 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 85 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 96%, có 95,3% khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Đặc biệt, MTTQ phường đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 20 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo.

Đại hội đã thông qua nhiều mục tiêu quan trọng đến năm 2030, trong đó nổi bật: 100% khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hàng năm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa từ 3 - 5 ngôi nhà Đại đoàn kết; phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030; 100% tổ dân phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; duy trì thường xuyên phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; 100% Ban Công tác Mặt trận khu dân cư hoạt động khá trở lên và được tiếp cận, ứng dụng công nghệ số.

Đại hội cũng thống nhất triển khai 6 chương trình hành động trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, giám sát và phản biện xã hội; động viên Nhân dân thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tinh thần tự quản, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; xây dựng tổ chức MTTQ tinh gọn, hiệu lực, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đại hội đã hiệp thương cử ông Hoàng Phước giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

*Cùng ngày, Ủy ban MTTQVN xã Nam Đông tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên xã phát động, triển khai đã được người dân hưởng ứng tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm; sự đồng thuận trong Nhân dân ngày càng cao, tạo sức mạnh thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cộng đồng dân cư.

Trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” đạt được các kết quả quan trọng; tổng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 48 triệu đồng/năm; xã đạt chuẩn NTM, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” từng bước đi vào chiều sâu. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 93,7%; 19/19 thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hóa ; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 1,64%...

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam xã; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội… góp phần xây dựng Nam Đông đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Đại hội đã hiệp thương cử bà Hồ Thị Thanh Tuyền giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nam Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.