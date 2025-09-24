  • Huế ngày nay Online
Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Mỹ Thượng khóa I:

Đề ra chương trình hành động phù hợp thực tế ở địa phương

HNN.VN - Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) phường Mỹ Thượng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 được HND thành phố chọn làm Đại hội điểm, diễn ra chiều 25/9.

Tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ I Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII không nhận hoa chúc mừng

HND thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Nhiệm kỳ qua, HND phường Mỹ Thượng (được sáp nhập từ phường Phú Thượng và hai xã Phú An, Phú Mỹ) luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng ủy và Hội cấp trên để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân. Hình thức tuyên truyền thường xuyên được đổi mới phong phú và hiệu quả, trực tiếp qua hội họp, sinh hoạt và các trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội, tạo sự thuận tiện, nhanh chóng phổ biến các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động đến với hội viên nông dân.

Hàng năm, HND phường có hơn 1.330 lượt hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp, kết quả hiện nay địa phương có 1 hội viên đạt danh hiệu SXKDG cấp Trung ương, 4 hội viên SXKDG cấp thành phố… Năm 2024, phường đã xây dựng được 2 sản phẩm OCOP 3 sao đối với mắm tôm chua làng Chuồn và bánh tét làng Chuồn, giúp sản phẩm vươn ra thị trường, góp phần tăng thu nhập và tạo thêm việc làm cho người nông dân.

Cùng với đó, Hội đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp đào tạo nghề Kỹ thuật Điện dân dụng cho hàng chục hội viên nông dân; mở nhiều lớp tập huấn về khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh, cải tạo vườn, trồng hoa cúc chậu… với nhiều lượt hội viên tham gia; thành lập thêm 2 tổ nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản, 1 tổ hợp tác bonsai hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, giúp đỡ hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với 6 dự án, tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Hiện tại, Hội quản lý 17 tổ tiết kiệm và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, dư nợ tính đến nay hơn 123 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác phát triển hội viên mới luôn được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2023-2025 đã kết nạp thêm 206 hội viên (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra) nâng tổng số hội viên lên 1978 hội viên, sinh hoạt tại 20 chi Hội trực thuộc.

Đại hội xác định mục tiêu trong khóa mới tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, triển khai thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tổ chức Hội. Phối hợp với các ban ngành từ phường đến tổ dân phố vận dụng sáng tạo kế hoạch đề ra, chương trình hành động phù hợp thực tế ở địa phương. Vận động nông dân phát triển SXKDG gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Trong đó, có các chỉ tiêu chủ yếu như phấn đấu hằng năm có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu SXKDG các cấp; tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho 170 lượt nông dân xuất sắc, nông dân SXKDG cấp cơ sở; hỗ trợ thành lập mới 2 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và mỗi năm giúp đỡ 2 hộ nông dân thoát nghèo bền vững...

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định 29 Ủy viên Ban Chấp hành, 5 Ủy viên Ban Thường vụ HND phường Mỹ Thượng khoá I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bá Trí
Đại hội đại biểuHội Nông dânphường Mỹ Thượng12 chỉ tiêu5 nhóm giải phápnhiệm kỳ 2025 – 2030
