Gặp mặt các thế hệ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình - Trị - Thiên

HNN.VN - Chiều 7/9, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Huế tổ chức buổi gặp mặt truyền thống lần thứ 35 của các thế hệ chỉ huy BĐBP Bình - Trị - Thiên.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế (ngoài cùng bên trái) chỉ đạo công tác phòng chống bão 

Buổi gặp mặt có sự tham dự của gần 50 người nguyên cán bộ lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP; BĐBP các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị (nay là BĐBP tỉnh Quảng Trị) và thành phố Huế.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP thành phố Huế thông tin đến các đại biểu về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và những kết quả nổi bật của lực lượng BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Từ đầu năm đến nay, toàn lực lượng đã quán triệt, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Các đơn vị đã tổ chức hơn 26.700 lượt tổ tuần tra đơn phương biên giới, phối hợp tuần tra song phương 162 lần, tham gia tìm kiếm cứu nạn, đội chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng tham gia hỗ trợ, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả tích cực, đã giải cứu 45 nạn nhân bị mua bán người,  phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng tham mưu cho địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân; phối hợp xử lý tình trạng phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Lực lượng cũng tích cực tham gia xây dựng, báo cáo các đề án quan trọng về tổ chức lực lượng, trong đó có Đề án “Sắp xếp tổ chức Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố”, theo hướng tinh, gọn, mạnh.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, chia sẻ kinh nghiệm và động viên thế hệ chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Quỳnh Anh
