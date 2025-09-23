Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hợp nhất từ 3 đơn vị: Hương Xuân, Hương Chữ và Hương Toàn, thời gian qua, cơ cấu kinh tế phường Kim Trà đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng “Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp”; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, trong đó chú trọng nhiều đến hệ thống giao thông, giáo dục; năm 2025 thu nhập bình quân đạt 67,7 triệu đồng/người/năm; đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,14%.

Quá trình hoạt động, Ủy ban MTTQVN phường đã chú trọng phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý nhiều văn kiện, chương trình phát triển KT-XH, QP-AN. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn cũng được triển khai hiệu quả, trong đó nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo…

Ra mắt BCH với 55 thành viên

Biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQVN phường Kim Trà, bà Phạm Thị Ái Nhi đề nghị: Địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; tăng cường vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 35 của Ban Thường vụ Thành ủy…

“Kim Trà cũng cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội; nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và 3 chương trình trọng điểm; tiếp tục duy trì quỹ “Vì người nghèo”, các hoạt động cứu trợ, thiên tai, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, chăm lo hoạt động an sinh xã hội cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ yếu thế với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau…”, bà Phạm Thị Ái Nhi nhấn mạnh.

Đại hội đã ra mắt BCH gồm 55 ủy viên. Bà Phạm Thị Ngọc Huế được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Kim Trà, nhiệm kỳ 2025-2030.