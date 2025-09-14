Giữ gìn môi trường cho phá Tam Giang

Rác thải trôi vào khu vực cửa biển Thuận An đoạn qua phường Thuận An

Nhìn quanh mặt phá, nằm ngay mép nước là một bãi rác thải với túi ni lông, ngư lưới cụ, hộp nhựa… nằm ngổn ngang, kéo dài vài chục mét. Khu vực này nằm sát Quốc lộ 49B, ngay đoạn vào bãi tắm biển Phú Thuận nên rất phản cảm. Đi vào phía trong phá, đoạn giáp ranh giữa tổ dân phố Hải Tiến với Hải Bình, phường Thuận An, ở khu vực đông đúc dân cư sinh sống, hình ảnh rác thải là những hộp nhựa đựng đồ ăn, bao ni lông, chài lưới hư hỏng… bị vứt bỏ, nằm ken đặc bờ phá. Trong khi đó, tại khu vực đầm nước nằm cạnh bến số 1 Cảng cá Thuận An, từ lâu nay trở thành điểm đen ô nhiễm môi trường. Tại đây nước đen sì, đặc quánh, rác thải tấp vào lâu ngày bốc mùi hôi thối.

Theo cư dân địa phương, rác thải tập trung ở khu vực này là do ở thượng nguồn trôi về, bị nước đánh tấp vào bờ, lâu ngày không ai dọn dẹp nên ô nhiễm.

Phá Tam Giang - Cầu Hai là nơi hợp lưu của 3 con sông chính của TP. Huế với diện tích trên 22.000ha mặt nước, tạo nên một hệ thống đầm phá nước lợ lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, tình trạng vứt rác bừa bãi, đặc biệt là đối với những loại rác khó phân hủy đã khiến phá Tam Giang - Cầu Hai trở nên ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài sinh vật. Thực tế có khá nhiều loài cá đặc sản của phá Tam Giang đã biến mất, trong đó có loài cá ong hương, mà một trong những nguyên nhân chính dẫn tới điều này, theo cư dân địa phương là do ô nhiễm môi trường. Người nuôi cá lồng ở cửa biển Thuận An cũng than trời vì rác thải từ thượng nguồn đổ về liên tục và vướng vào lồng cá, khiến cá chết do ô nhiễm.

Được biết, hiện nay tất cả các địa phương trên địa bàn thành phố đều có dịch vụ thu gom, xử lý rác thải. Ngoài ra, nhiều dự án, chương trình cũng triển khai để tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chính là ý thức của người dân, nếu ai cũng có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi sẽ làm cho môi trường sống của chúng ta tốt hơn.