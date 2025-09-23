Linh hoạt trong triển khai hoạt động của Mặt trận Tổ quốc gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đến nay, quy mô nền kinh tế P. Hương Trà ước đạt 5.400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 10,43%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 0,83%...

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “Lấy sức dân để chăm lo cho cuộc sống của Nhân dân”, thời gian qua, MTTQ Việt Nam P. Hương Trà phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân huy động nguồn lực, hiến tài sản trên đất gần 300 triệu đồng, hiến hơn 6.600m2 đất xây dựng các hệ thống giao thông, bê tông ngõ kiệt; xây dựng 25 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm; vận động quyên góp gần 500 triệu đồng và nhu yếu phẩm gửi đồng bào miền Bắc trong đợt bão Yagi; vận động quyên góp 70 triệu đồng ủng hộ người dân Cuba…

Trong quá trình sáp nhập, MTTQ Việt Nam P. Hương Trà đã phát huy mạnh mẽ vai trò của liên minh chính trị, trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài…

Ra mắt BCH với 58 thành viên

Ông Dương Đình Luân - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố cho rằng, để phát huy hơn nữa những thành quả đạt được, UBMTTQ Việt Nam P. Hương Trà cần hướng mạnh hoạt động về địa bàn dân cư, đa dạng các hình thức tập hợp Nhân dân; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết “Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là trọng tâm 4 Nghị quyết đột phá (57, 59, 66, 68) của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43 của BCH Trung ương Đảng khóa 13...

Phấn đấu 100% các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của Nhân dân được tuyên truyền kịp thời; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 35 của Ban Thường vụ Thành ủy; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; quan tâm quảng bá hình ảnh Huế - thành phố Festival, thành phố di sản của Việt Nam; tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị; triển khai hoạt động của mô hình MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp linh hoạt, hiệu quả...

Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành với 58 thành viên. Bà Trần Thị Thu Điệp được bầu làm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam P. Hương Trà, nhiệm kỳ 2025 - 2030.