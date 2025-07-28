Sạch, xanh dòng Phổ Lợi

Gắn với đời sống của người dân Huế, có thời điểm nhiều đoạn sông Phổ Lợi trở thành điểm đen của rác thải và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền và cộng đồng người dân đồng lòng thực hiện dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy và xây kè chống sạt lở, Phổ Lợi lại trở về với dáng vẻ như niềm tự hào của người xưa khi được chọn khắc lên Nhân Đỉnh (trong Cửu Đỉnh).

Chia sẻ những góc ảnh xanh, sạch, sáng và tươi vui của đôi bờ Phổ Lợi, tác giả Bảo Châu bày tỏ: Đã quá quen thuộc với dòng sông này nhưng em vẫn bất ngờ với diện mạo của Phổ Lợi hôm nay. Hai bờ kè chắc chắn, nhiều ghế đá được sắp xếp hai bên, những con đường khang trang, sạch và sáng hơn. Đặc biệt hơn nữa, các cụ cao tuổi sống quanh khu vực làng Dương Nỗ còn cho biết, từ dạo dòng sông sạch hơn, các cụ đã rất thích ra gần sông, ngắm sông và trải nghiệm các hoạt động trên sông - điều mà rất nhiều năm trước đây không có.

Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần. Và hy vọng đây cũng là một gợi ý nhẹ nhàng để du khách đến Huế có thể lên cho mình một kế hoạch nho nhỏ lịch trình “theo dòng Phổ Lợi”, vừa trải nghiệm cảnh sông nước, vừa kết hợp biển Thuận An và ẩm thực địa phương…

Sông Phổ Lợi hôm nay

Đoạn sông qua chợ Nọ