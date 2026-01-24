Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Huế

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn quốc. Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Thành ủy Huế, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Cùng dự có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí UVTV Thành ủy, Thành ủy viên, Báo cáo viên Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 19 - 23/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể và tinh thần dân chủ, đổi mới, Đại hội XIV đã thành công rất tốt đẹp. Đây là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và niềm tin vững chắc vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã trình các văn kiện quan trọng, gồm Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày Báo cáo về các văn kiện Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã nghiên cứu kỹ lưỡng và thảo luận sôi nổi với 815 lượt ý kiến phát biểu tại các đoàn và hội trường.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Huế

Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng quy định, bầu đủ 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí và đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội xác lập những quyết sách mang tính chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Mục tiêu tổng quát là giữ vững hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD.

Đại hội nhấn mạnh 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực thực thi; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tư tưởng xuyên suốt “Dân là gốc”, lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển; đồng thời đề cao trách nhiệm hành động, khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít.