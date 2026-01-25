Tỉnh táo trước những luận điệu đánh tráo khái niệm

Bài viết xuyên tạc việc sử dụng máy tính bảng tại Đại hội XIV xuất hiện trên mạng xã hội

Bao biện cho tư duy lạc hậu

Cách lập luận phổ biến của các ý kiến sai lệch là so sánh chi phí mua máy tính bảng với chi phí in tài liệu giấy cho một kỳ Đại hội, rồi từ đó quy kết việc ứng dụng công nghệ là hình thức, phô trương. Đây là lối so sánh giản đơn, cố tình xóa nhòa ranh giới giữa chi tiêu tiêu hao ngắn hạn và chi đầu tư phục vụ lâu dài, giữa lợi ích trước mắt và hiệu quả tổng thể trong nhiều năm. Việc sử dụng phép so sánh sai bản chất như vậy không chỉ thiếu căn cứ khoa học, mà còn mang tính ngụy biện có chủ đích.

Cần khẳng định rõ, tài liệu in giấy là vật tư tiêu dùng chỉ phục vụ cho một kỳ họp rồi kết thúc vòng đời sử dụng. Ngược lại, máy tính bảng là tài sản công, được đầu tư để sử dụng lâu dài, phục vụ nhiều kỳ Đại hội, nhiều hội nghị, nhiều nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo khác nhau. So sánh chi phí in ấn của một kỳ họp với chi phí đầu tư thiết bị sử dụng trong nhiều năm, rồi gán nhãn “lãng phí” là cách tiếp cận phiến diện, không phản ánh đúng yêu cầu quản trị hiện đại.

Thực tiễn tổ chức Đại hội cho thấy, chi phí cho tài liệu giấy không chỉ là tiền giấy và mực in, mà còn bao gồm biên tập, in nhiều vòng, đóng quyển, vận chuyển, lưu trữ, bảo quản và in lại khi có chỉnh sửa nội dung. Mỗi lần cập nhật văn kiện là thêm thời gian, thêm chi phí và thêm áp lực hậu cần. Trong khi đó, tài liệu điện tử cho phép cập nhật nhanh chóng, tra cứu thuận tiện, giảm thất lạc, tăng tính bảo mật và giảm đáng kể khối lượng công việc phía sau. Cố tình bỏ qua toàn bộ những yếu tố này để tạo ra một con số so sánh “giật mình” là biểu hiện rõ của sự thiếu trung thực trong lập luận.

Cần hiểu rõ, việc trang bị máy tính bảng cho đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng không chỉ nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí in ấn. Đây là một bước đi cụ thể trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng văn kiện, về xử lý thông tin nhanh, chính xác, bảo đảm tính thống nhất, kịp thời trong thảo luận và quyết định. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào tài liệu giấy dày cộp mới thực sự là biểu hiện của tư duy lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với trì trệ

Một số ý kiến còn cố tình khai thác tâm lý “tiền ngân sách là tiền của dân” để kích động bức xúc xã hội. Cần khẳng định rõ, ngân sách nhà nước là tiền của Nhân dân và phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Nhưng tiết kiệm không đồng nghĩa với trì trệ, càng không thể đồng nhất với việc từ chối đầu tư cho những phương thức làm việc tiên tiến, mang lại hiệu quả lâu dài cho công tác lãnh đạo, quản lý. Vấn đề cần giám sát là chi tiêu có đúng mục đích, công khai, minh bạch và phát huy hiệu quả hay không, chứ không phải cứ có đầu tư là vội vàng quy chụp thành lãng phí.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng lợi dụng Đại hội XIV của Đảng để tung tin xuyên tạc, gieo rắc hoài nghi, việc nhận diện và phản bác kịp thời những luận điệu đánh tráo khái niệm, bóp méo sự thật là yêu cầu quan trọng của công tác đấu tranh tư tưởng. Mỗi một cán bộ, đảng viên cần giữ vững bản lĩnh, kiên quyết bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, đồng thời phản bác những thông tin sai trái với tinh thần xây dựng, lập luận chặt chẽ, thuyết phục.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra và thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn quan trọng trong việc xác định tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Kết quả của Đại hội một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của các chủ trương lớn, đồng thời cho thấy sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục giữ vững niềm tin, củng cố sự đồng thuận xã hội và kiên quyết bảo vệ các chủ trương đúng đắn của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Việc kịp thời nhận diện, phản bác những phép so sánh ngụy biện, những chiêu trò đánh tráo khái niệm nhằm gây nhiễu dư luận chính là hành động thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần Đại hội, đưa các quyết sách của Đảng sớm đi vào cuộc sống, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.