Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến và tuyên truyền Luật Dân số

Lãnh đạo Sở Y tế và các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển TP. Huế cùng các đơn vị liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu TP. Huế

Tại điểm cầu Sở Y tế TP. Huế, hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế; các thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển thành phố cùng đại diện các đơn vị trực thuộc và các ngành liên quan.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 250/KH-BYT ngày 6/2/2026 của Bộ Y tế về việc quán triệt, phổ biến và tuyên truyền Luật Dân số. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác dân số trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới và ý nghĩa của Luật Dân số số 113/2025/QH15. Trong đó, luật tập trung vào các chính sách về quy mô, cơ cấu và phân bố dân số; nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản; bình đẳng giới; thích ứng với xu hướng già hóa dân số; đồng thời khuyến khích các chính sách phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh các địa phương cần triển khai sàng lọc trước sinh và sơ sinh cũng như đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ dân số cho mọi người dân

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, việc ban hành Luật Dân số là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hệ thống chính sách dân số, chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Luật không chỉ hướng đến việc duy trì mức sinh hợp lý mà còn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, cũng như bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ dân số cho mọi người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, để Luật Dân số sớm đi vào cuộc sống, các bộ, ngành và địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, lồng ghép hiệu quả các chương trình, đề án về dân số với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Đối với TP. Huế, việc tham gia hội nghị trực tuyến là dịp để các đơn vị ngành y tế và các ban, ngành liên quan nắm bắt đầy đủ nội dung của luật, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn.