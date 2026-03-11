  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 11/03/2026 14:39

Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến và tuyên truyền Luật Dân số

HNN.VN - Sáng 11/3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến và tuyên truyền Luật Dân số số 113/2025/QH15 đến các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Hội nghị do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì.

Chăm lo sức khỏe sinh sản phụ nữ dân tộc thiểu sốKhảo sát tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 2 tuổi tại các xã khu vực IIICải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em vùng khó khăn

Lãnh đạo Sở Y tế và các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển TP. Huế cùng các đơn vị liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu TP. Huế

Tại điểm cầu Sở Y tế TP. Huế, hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế; các thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển thành phố cùng đại diện các đơn vị trực thuộc và các ngành liên quan.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 250/KH-BYT ngày 6/2/2026 của Bộ Y tế về việc quán triệt, phổ biến và tuyên truyền Luật Dân số. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác dân số trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới và ý nghĩa của Luật Dân số số 113/2025/QH15. Trong đó, luật tập trung vào các chính sách về quy mô, cơ cấu và phân bố dân số; nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản; bình đẳng giới; thích ứng với xu hướng già hóa dân số; đồng thời khuyến khích các chính sách phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh các địa phương cần triển khai sàng lọc trước sinh và sơ sinh cũng như đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ dân số cho mọi người dân

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, việc ban hành Luật Dân số là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hệ thống chính sách dân số, chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Luật không chỉ hướng đến việc duy trì mức sinh hợp lý mà còn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, cũng như bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ dân số cho mọi người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, để Luật Dân số sớm đi vào cuộc sống, các bộ, ngành và địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, lồng ghép hiệu quả các chương trình, đề án về dân số với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Đối với TP. Huế, việc tham gia hội nghị trực tuyến là dịp để các đơn vị ngành y tế và các ban, ngành liên quan nắm bắt đầy đủ nội dung của luật, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
y tếhội nghịtrực tuyếndân số
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 7/3, Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP. Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Xuân. Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), đồng thời hưởng ứng các hoạt động tình nguyện năm 2026.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn
Triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số quốc gia

Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 5/3/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 262/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số quốc gia
GẮN KẾT ĐÀO TẠO - THỰC HÀNH - NGHIÊN CỨU:
Nền tảng nâng cao chất lượng nhân lực y tế

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Huế ngày nay Cuối tuần có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế xoay quanh mô hình liên kết đào tạo Trường - Viện.

Nền tảng nâng cao chất lượng nhân lực y tế
Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang thăm và chúc mừng các cơ sở y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 27/2, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ và đội ngũ y bác sĩ tại một số đơn vị y tế trên địa bàn, gồm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Sở Y tế TP. Huế và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang thăm và chúc mừng các cơ sở y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top