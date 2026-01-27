Khai mạc Triển lãm tư liệu 'Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội'

Các đại biểu cắt băng khai mạc - Ảnh: VGP/Minh Thư

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng cho biết, Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng đối với sự phát triển của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử. Những đường lối, chủ trương và quyết sách được thông qua tại các kỳ Đại hội đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, vượt qua khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Những quyết sách quan trọng của Đại hội XIV là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Triển lãm giới thiệu gần 800 tư liệu tiêu biểu, được tuyển chọn từ nguồn tư liệu phong phú của Thư viện Quốc gia Việt Nam, phản ánh một cách hệ thống và toàn diện quá trình hình thành, phát triển và lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng qua các kỳ Đại hội, với 4 nội dung chính.

"Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam" giới thiệu sự ra đời của Đảng, vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

"Đại hội Đảng - Những quyết sách chiến lược" phản ánh các chủ trương, đường lối và quyết sách quan trọng được thông qua tại các kỳ Đại hội, gắn với dấu ấn và đóng góp của các thế hệ đại biểu.

"Đại hội Đảng - Từ nghị quyết đến thực tiễn" trưng bày các tư liệu về quá trình cụ thể hóa nghị quyết Đại hội vào đời sống xã hội, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

"Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" giới thiệu chủ trương, quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu tham quan triển lãm - Ảnh: VGP/Minh Thư

Bên cạnh trưng bày tư liệu truyền thống, Triển lãm còn ứng dụng công nghệ và thiết bị hiện đại, góp phần tăng tính trực quan, sinh động, giúp bạn đọc và công chúng tiếp cận thông tin một cách thuận tiện, hiệu quả.

"Với ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, chúng tôi tin tưởng rằng Triển lãm tư liệu "Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội" sẽ góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy niềm tự hào về Đảng, củng cố tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra", ông Nguyễn Xuân Dũng nhấn mạnh.

Triển lãm diễn ra từ ngày 26/1-26/2, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.