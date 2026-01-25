Lắng nghe từ đời sống, theo đuổi đến chính sách

Đoàn ĐBQH TP. Huế khảo sát thực địa tại phường Phong Phú

Bám sát đời sống cử tri

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, có thể thấy sự chuyển động rõ rệt trong tư duy và phương thức hoạt động của Quốc hội nói chung và các đoàn ĐBQH địa phương nói riêng. Với Huế, một đô thị di sản mang nhiều đặc thù về lịch sử, văn hóa và không gian phát triển, yêu cầu đặt ra cho Đoàn ĐBQH thành phố không chỉ dừng lại ở việc phản ánh khó khăn, vướng mắc, mà còn phải “chuyển hóa” thực tiễn địa phương thành những luận cứ chính sách có giá trị ở tầm quốc gia.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu cho biết, Đoàn ĐBQH TP. Huế đã tập trung vào việc “thể chế hóa” các giá trị lịch sử, văn hóa, di sản thông qua kiến nghị về cơ chế đặc thù, quy hoạch tích hợp, bảo tồn gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thay vì tiếp cận rời rạc hay mang tính sự vụ.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn ĐBQH TP. Huế đã tổ chức 91 cuộc tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức linh hoạt, từ trực tiếp đến trực tuyến, từ tiếp xúc theo đơn vị bầu cử đến các cuộc tiếp xúc chuyên đề gắn với những vấn đề “nóng” của đời sống xã hội. Qua đó, hơn 8.300 lượt cử tri đã trực tiếp bày tỏ ý kiến, kiến nghị với các ĐBQH.

Không dừng lại ở việc ghi nhận, tổng hợp, Đoàn đã lựa chọn, chắt lọc và chuyển 113 kiến nghị của cử tri đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết. Điều đáng nói là quá trình này không mang tính hình thức, mà gắn với trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và thông tin lại cho cử tri, tạo nên một “vòng tròn phản hồi” giữa người dân - đại biểu - cơ quan có thẩm quyền.

Song song với tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng là một kênh quan trọng để nắm bắt những vấn đề bức xúc, kéo dài trong xã hội. Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH TP. Huế tiếp nhận 309 đơn thư và đã tổ chức phân loại, xử lý theo đúng quy định; đồng thời trực tiếp khảo sát, làm việc với các cơ quan chức năng đối với những vụ việc phức tạp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

“Chúng tôi ưu tiên các vấn đề tác động trực tiếp đến người dân như sinh kế bền vững, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, hạ tầng đô thị - nông thôn và hiệu quả thực thi chính sách. Trọng tâm là giám sát đến cùng, gắn kiến nghị với trách nhiệm thực hiện…”, bà Nguyễn Thị Sửu chia sẻ.

Niềm tin của cử tri

Một trong những thước đo quan trọng cho hiệu quả hoạt động của đoàn ĐBQH chính là mức độ “hiện diện” của tiếng nói địa phương tại nghị trường. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các ĐBQH TP. Huế đã tham gia hơn 320 lượt phát biểu tại các phiên thảo luận tổ và hội trường, tập trung vào những vấn đề thiết thực như sinh kế bền vững, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội cũng như các cơ chế đặc thù cho đô thị di sản Huế.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trong phiên thảo luận tổ, đại biểu Nguyễn Hải Nam đã trực tiếp chuyển tải ý kiến cử tri Huế liên quan đến việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông. Đáng chú ý, phát biểu này không chỉ phản ánh lợi ích của địa phương, mà còn đặt vấn đề trong tổng thể lợi ích quốc gia, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” về chính sách, pháp luật.

Từ góc nhìn cử tri, ông Lê Cẩn (phường Phú Bài) kỳ vọng các kiến nghị của người dân sẽ tiếp tục được ĐBQH theo đuổi đến cùng, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống.

Bên cạnh lập pháp, hoạt động giám sát là một trụ cột quan trọng trong vai trò “cầu nối” của Đoàn ĐBQH. Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH TP. Huế đã chủ trì 13 cuộc giám sát, khảo sát tại địa phương, tập trung vào các lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Sau giám sát, 214 kiến nghị đã được chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương; nhiều nội dung trong số đó đã được tiếp thu, thể hiện trong các nghị quyết của Quốc hội.

Điểm đáng ghi nhận là tinh thần “giám sát đến cùng”, không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra tồn tại, hạn chế, mà gắn kiến nghị với trách nhiệm thực hiện và theo dõi kết quả.

Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của Đoàn ĐBQH TP. Huế càng trở nên quan trọng. Không chỉ là cầu nối đưa kiến nghị của người dân đến nghị trường, Đoàn còn là kênh kết nối để các chủ trương, chính sách lớn của Quốc hội, Trung ương được truyền tải đầy đủ, kịp thời đến địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

“Trong giai đoạn phát triển mới, Đoàn ĐBQH TP. Huế sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đồng hành cùng Quốc hội trong hoàn thiện chính sách, mở rộng dư địa phát triển cho Huế. Chúng tôi luôn ý thức rằng, mỗi phát biểu tại nghị trường hay mỗi kiến nghị gửi tới Quốc hội đều là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri, vì vậy phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm và thấu đáo…”, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Sửu khẳng định.