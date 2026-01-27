  • Huế ngày nay Online
Son sắt niềm tin theo Đảng

HNN.VN - Tối 27/1, Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Son sắt niềm tin theo Đảng”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Chương trình với những tiết mục để lại cảm xúc cho người xem, bồi đắp lòng tự hào dân tộc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 23/1 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; mở ra tầm nhìn và con đường phát triển mới, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, các cấp, các ngành trên địa bàn TP. Huế đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thể hiện niềm tin, sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao đối với đường lối lãnh đạo của Đảng.

Với mong muốn lan tỏa sâu rộng tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Son sắt niềm tin theo Đảng”.

Mở đầu chương trình là tiết mục hát - múa “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế trình diễn, tạo không khí trang trọng, hào hùng, thể hiện niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Một tiết mục với giai điệu hào hùng, ca ngợi quê hương, đất nước

Chương trình được dàn dựng công phu, kết cấu chặt chẽ với 3 chương xuyên suốt. Chương I chủ đề “Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng” mang âm hưởng hào hùng, thiêng liêng với các tác phẩm quen thuộc như Tuổi xuân dâng Đảng, Miền Trung nhớ Bác, Một vòng Việt Nam, Bài ca thống nhất, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương II chủ đề “Quê hương, đất nước trên hành trình đổi mới” đem đến những giai điệu sâu lắng, hiện đại, phản ánh sinh động vẻ đẹp của Huế trong quá trình chuyển mình và phát triển qua các ca khúc Nhớ Huế, Về với Huế, Màu xanh yêu thương, Huế - Thành phố mùa xuân, Ngàn ước mơ Việt Nam.

Chương III chủ đề “Mùa xuân” khép lại chương trình trong không khí tươi vui, rộn ràng, tràn đầy niềm tin và hy vọng với các tác phẩm Mùa Xuân đầu tiên, Như hoa mùa Xuân, Mùa Xuân gọi, Cung đàn mùa Xuân, như lời chúc tốt đẹp cho đất nước, quê hương bước vào năm mới an khang, thịnh vượng.

Chương trình đã để lại nhiều cảm xúc, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp thêm động lực để TP. Huế cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

ĐỨC QUANG
