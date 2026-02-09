Gặp mặt quân nhân xuất ngũ, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

Lãnh đạo phường Thuận Hóa trao quà cho các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

Tham dự có Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 1 Hương Trà; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Hóa Nguyễn Đình Bách cùng lãnh đạo phường, các ban ngành đơn vị liên quan và 50 quân nhân xuất ngũ, 85 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, Chủ tịch Hội đồng NVQS phường Trương Đình Hạnh nhấn mạnh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí mong muốn các thanh niên phát huy truyền thống quê hương, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình và địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng NVQS phường đã biểu dương, khen thưởng 50 quân nhân xuất ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 5 quân nhân được Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong thời gian phục vụ tại ngũ. Đây là sự ghi nhận kịp thời, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu trong thế hệ trẻ.

Tại hội nghị, 85 thanh niên chính thức nhận lệnh gọi nhập ngũ và được phường trao tặng mỗi thanh niên một sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.