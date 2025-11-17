Theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của mưa lũ

Nhiều tuyến đường thấp trũng bị ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: Minh Nguyên

Từ đó, khẩn trương chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống xảy ra; triển khai phương án ứng phó lũ, ngập lụt, sạt lở đất theo phương án đã phê duyệt, nhất là kịp thời sơ tán, di dời dân ở các khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Tuyệt đối không cho các phương tiện, cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh, các khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh, không đảm bảo an toàn, không có đủ các trang thiết bị an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân.

Triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương ứng phó với mưa lũ; sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Người đứng đầu cấp ủy chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhân dân, Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa bảo đảm mực nước theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; tổ chức trực ban 24/24, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Cũng trong ngày 17/11, Chủ tịch UBND TP. Huế cũng đã gửi Công điện khẩn đến Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương, đơn vị về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở đất; trong đó, nhấn mạnh, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Chú ý truyền thông, vận động với vùng thấp trũng, những nơi có nhiều sinh viên, cư dân mới, thiếu thông tin và kỹ năng phòng chống lũ; phòng tránh tai nạn thương tích trước, trong, sau lũ.

Lực lượng chức năng lập rào chắn cấm người và các phương tiện qua lại tại điểm ngập lụt. Ảnh: Nguyên Minh

Khẩn trương khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, tuyến đường huyết mạch.

Theo các đơn vị chức năng, hiện các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn thành phố đã tích đầy nước. Do tình hình mưa to liên tục đã làm mực nước các sông trên địa bàn tiếp tục dâng cao gây ngập lụt vùng hạ du; nhiều vị trí ở khu vực miền núi các xã Nam Đông, A Lưới... bị ngập lụt, sạt lở đất. Trong các ngày tới, dự báo tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy người dân cần chủ động ứng phó nhằm giảm thiệt hại do lũ lụt gây ra.