Trao 100 suất quà hỗ trợ hộ nghèo phường Phong Phú

Trao 100 suất quà cho hộ nghèo, khó khăn tại phường Phong Phú

Mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần hỗ trợ các hộ dân trang trải chi phí sinh hoạ trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Hải Nam thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của các gia đình; đồng thời bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực vươn lên, tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Phong Phú tiếp tục quan tâm, rà soát, kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại diện lãnh đạo địa phương cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của đồng chí Nguyễn Hải Nam và các đơn vị đồng hành; khẳng định đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thời gian tới, phường Phong Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, huy động thêm nhiều nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn.