Tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế Đại hội XIV vào công tác hằng ngày

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, nguyên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV.

Từ thực tiễn công tác tổ chức phục vụ Đại hội, các đại biểu nêu bật những kết quả và bài học kinh nghiệm góp phần vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV. Đó là sự tổng hòa giữa ý Đảng và lòng dân, là kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, khoa học, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo được thực hiện bài bản, khoa học, quyết đoán, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác chuẩn bị các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, đổi mới khoa học, dân chủ, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác nhân sự bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả, có nhiều đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm. Nội dung các tài liệu, bài phát biểu, các ý kiến tham luận có hàm lượng trí tuệ cao, cô đọng, ngắn gọn, súc tích hơn, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Lần đầu tiên có tham luận của đảng bộ cấp xã, phường, đặc khu được trình bày tại Đại hội, qua đó phản ánh trực tiếp thực tiễn từ cơ sở, làm phong phú và sâu sắc hơn các nội dung thảo luận tại Đại hội…

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đây là kỳ Đại hội có nhiều điểm mới đột phá về tư duy và tổ chức triển khai. Đại hội định hình tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới và kiến tạo nền tảng thể chế hóa cho cả một chặng đường dài của dân tộc đến giữa thế kỷ XXI. Đại hội thực sự là bước ngoặt phát triển, của tầm nhìn chiến lược và của khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Những điểm mới của Đại hội thể hiện trên các góc độ tư duy, quan điểm, chỉ đạo, mục tiêu, phương pháp, cách thức triển khai đến sản phẩm công việc. Nổi bật là việc hợp nhất ba báo cáo lớn thành một Báo cáo chính trị là một điểm mới nổi bật, giúp văn kiện có tính chiến lược, toàn diện, nhất quán, tăng tính hành động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai; cùng với Nghị quyết có Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết một cách khẩn trương, quyết liệt.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ một số bài học kinh nghiệm, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, để có được thành công đó là do công tác phục vụ Đại hội XIV đã được triển khai từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm chính trị cao nhất. Đối với Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiệm vụ các tiểu ban của Đại hội giao, các công việc được xây dựng kế hoạch tổng thể từ sớm, phân công nhiệm vụ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ", với cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong mọi khâu tổ chức; coi trọng công tác phối hợp liên ngành, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, linh hoạt, xử lý tình huống nhanh nhạy, đặc biệt là trong việc đấu tranh phản bác các thông tin sai trái; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí chủ lực và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để lan tỏa thông tin tích cực và tạo dựng thế trận lòng dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, tâm huyết của các tiểu ban, các cơ quan tham mưu, giúp việc, các cá nhân tham gia tổ chức, phục vụ, góp phần quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã được tổ chức rất thành công trên cả 3 mặt: văn kiện; nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ. Đạt được kết quả trên trước hết là do có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, khoa học với tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cơ bản nhất trí với Báo cáo tổng kết được Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân đã nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm rất cao trong từng nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức thực hiện, tích cực phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và giữ vững nguyên tắc trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc được phân công ngay từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội.

Qua quá trình chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội và một số kinh nghiệm được các cơ quan, đơn vị đúc kết, đồng chí đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp các cơ quan tập hợp, lưu trữ tài liệu Đại hội đầy đủ để phục vụ công tác tra cứu, tham khảo cho những lần tổ chức Đại hội và các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước sau này. Các cơ quan, đơn vị rà soát, nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các quy định của Đảng để thống nhất thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động tham gia phục vụ; quan tâm những vị trí trực tiếp, thầm lặng nhưng đóng góp hiệu quả vào thành công chung của Đại hội.

Các ban, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nắm tình hình dư luận trong và ngoài nước, nhất là cơ quan đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, báo chí nước ngoài về công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng, về những chủ trương, quyết sách của Đại hội để kịp thời tham mưu, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế của Đại hội XIV vào công tác chuyên môn hằng ngày tại mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu xem phim phóng sự về quá trình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị công bố các quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 14 cơ quan, đơn vị.

