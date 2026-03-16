Cục Thuế tổ chức hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2025

Theo Lãnh đạo Ban Quản lý tuân thủ và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) cho biết, hội nghị trực tuyến hỗ trợ quyết toán thuế được Cục Thuế tổ chức thường niên trước mỗi kỳ quyết toán vào cuối tháng 3 hằng năm. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế hằng năm.

Về thời gian tổ chức chương trình diễn ra trong 2 ngày từ ngày 17/3 và 18/3/2026 (sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút). Đồng thời sẽ phát livestream trên trang Fanpage của Cục Thuế bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 17/3/2026, với thời lượng khoảng 120 phút.

Nội dung chương trình bao gồm các hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Ngoài ra, lồng ghép một số nội dung về chính sách mới và nội dung người nộp thuế quan tâm muốn được hướng dẫn và thực hiện.

Về hình thức tổ chức, hỗ trợ trực tuyến trên trang Thông tin điện tử của Cục Thuế (www.gdt.gov.vn): người nộp thuế truy cập vào trang Thông tin điện tử của Cục Thuế để đặt câu hỏi, các báo cáo viên của Cục Thuế trả lời trực tiếp và đăng tải ngay câu trả lời trên trang Thông tin điện tử của Cục Thuế về nội dung hướng dẫn.

Đối với hình thức trực tuyến trên Fanpage của Cục Thuế (https://www.facebook.com/nganhthuevietnam) sẽ dành thời lượng phát sóng giới thiệu điểm mới và giải đáp vướng mắc của người nộp thuế thường gặp khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đồng thời chia sẻ trên các trang Fanpage của các Thuế tỉnh, thành phố.

Trong quá trình tham gia hội nghị trực tuyến, nếu có vướng mắc, người nộp thuế có thể đặt câu hỏi tại link: https://gdt.gov.vn/wps/portal/home/gltt hoặc liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ.

