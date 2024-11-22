Thu nhập ổn định từ nghề làm nón lá cỏ bàng

Các sản phẩm nón lá của chị Hiếu (bên trái) và hội viên phụ nữ làm ra luôn được thị trường đón nhận

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nón lá, từ nhỏ chị Hiếu đã quen với hình ảnh những chiếc nón trắng được khâu tỉ mỉ bên hiên nhà mỗi khi nông nhàn. Trước đây, việc làm nón chủ yếu chỉ mang tính thời vụ, tranh thủ lúc rảnh rỗi để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng, đặc biệt là dòng nón lá cỏ bàng được du khách ưa chuộng, chị Hiếu đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, đưa nghề truyền thống của gia đình phát triển theo hướng mới.

Chị Hiếu chia sẻ: “Ban đầu tôi chỉ làm nón để bán lẻ quanh vùng. Khi được các cấp hội phụ nữ đưa những chiếc nón cỏ bàng do mình và chị em hội viên trong vùng làm đến các buổi giới thiệu sản phẩm làng nghề, hội chợ xúc tiến thương mại, các hội thảo... và được du khách ưa chuộng, tôi nghĩ nếu biết cải tiến mẫu mã thì sản phẩm nón lá quê mình có thể đi xa hơn”.

Từ suy nghĩ đó, chị chủ động tìm hiểu thêm thông tin trên mạng, học hỏi các mẫu mã, họa tiết mới để đưa vào sản phẩm nón lá cỏ bàng. Những hình vẽ tay về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Huế như cầu Trường Tiền, sông Hương, chùa Thiên Mụ… dần xuất hiện trên từng chiếc nón. Nhờ vậy, mỗi chiếc nón không chỉ là vật dụng che nắng che mưa, mà còn trở thành một món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn văn hóa Huế.

Không chỉ phát triển sản xuất tại gia đình, chị Hiếu còn thu mua nón lá của nhiều chị em hội viên phụ nữ trong vùng để tạo nguồn hàng ổn định. Để giữ uy tín với khách hàng, chị luôn chú trọng khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm, từ việc lựa chọn nguyên liệu, độ chắc của khung nón đến các đường kim mũi chỉ. Đồng thời, chị Hiếu cũng động viên chị em tăng số lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ cung cấp cho thị trường.

Nhờ sự năng động trong tìm kiếm mở rộng thị trường, ứng dụng các nền tảng mạng xã hội, chị Hiếu đã xây dựng được mạng lưới tiêu thụ khá rộng, chủ yếu là các mối bỏ sỉ. Các sản phẩm nón lá cỏ bàng do chị làm, thu mua và phân phối hiện có mặt tại nhiều cửa hàng lưu niệm, các chợ, cũng như một số tỉnh, thành lân cận.

Chị Nguyễn Thị Lan, hội viên phụ nữ Chi hội phụ nữ Đông Mỹ cho biết, việc làm nón đã giúp chị và nhiều chị em có thêm nguồn thu nhập ổn định. “Trước đây, chúng tôi làm nón chỉ là nghề phụ vì lượng tiêu thụ không lớn. Từ khi chị Hiếu làm đầu mối tổ chức thu mua, chị em yên tâm hơn vì có đầu ra ổn định. Trung bình mỗi chiếc nón có giá bán khoảng 150.000 đồng, nên ai chăm chỉ cũng có thêm thu nhập khá”, chị Lan chia sẻ.

Không chỉ nhạy bén trong phát triển kinh tế, chị Hiếu còn là chi hội trưởng phụ nữ năng động, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào. Chị thường xuyên kết nối hội viên, tạo sự đoàn kết trong chi hội, đồng thời quan tâm, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Bà Đoàn Thị Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Dinh, nhận xét: “Chị Nguyễn Thị Hiếu là cán bộ hội rất tích cực, luôn gương mẫu trong các phong trào của địa phương. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị còn tạo việc làm cho nhiều hội viên phụ nữ thông qua nghề làm nón lá, góp phần giữ gìn nghề truyền thống của địa phương”.

Cũng theo bà Đoàn Thị Lành, thời gian tới, hội sẽ phối hợp cùng chị Hiếu vận động hội viên thành lập tổ liên kết làm nón lá, nhằm mở rộng quy mô sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và tạo việc làm ổn định hơn cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.