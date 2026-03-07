GE Vernova công bố kế hoạch hợp tác mới, đầu tư 200 triệu USD tại Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh, Bộ Công Thương khẳng định luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia phát triển hệ thống năng lượng quốc gia.

Sự kiện có sự tham dự của quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp điện lực, nhà cung cấp và đối tác trong hệ sinh thái năng lượng tại Việt Nam và châu Á.

Với chủ đề “Thúc đẩy Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn”, hội nghị tập trung trao đổi về vai trò của ngành điện Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng của khu vực châu Á, đồng thời thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển hệ thống điện theo hướng bền vững và linh hoạt hơn.

Phát biểu khai mạc, quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh GE Vernova là một trong những đối tác công nghệ quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh, cùng yêu cầu bảo đảm phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng, Bộ Công thương khẳng định luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia phát triển hệ thống năng lượng quốc gia.

Theo quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, để thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Việt Nam cần tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ năng lượng hàng đầu. Bên cạnh đầu tư và chuyển giao công nghệ, việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp năng lượng trong nước cũng được kỳ vọng sẽ được các doanh nghiệp chú trọng hơn.

Các phiên thảo luận tại hội nghị tập trung vào giai đoạn triển khai tiếp theo của Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó nhấn mạnh những yêu cầu về nâng cao năng lực nội địa, phát triển chuỗi cung ứng, cũng như tăng tính linh hoạt của hệ thống điện nhằm đáp ứng cơ cấu nguồn điện ngày càng đa dạng.

Tại sự kiện, GE Vernova công bố kế hoạch đầu tư cơ sở sản xuất giải pháp lưới điện tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 200 triệu USD. Nhà máy này sẽ sản xuất máy biến áp công suất lớn, chủ yếu phục vụ các dự án truyền tải điện cao áp một chiều HVDC.

Theo kế hoạch, đây sẽ là một trong ba cơ sở sản xuất loại thiết bị này của tập đoàn trên toàn cầu, cùng với các nhà máy tại Vương quốc Anh và Ấn Độ, dự kiến đi vào vận hành vào năm 2028.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành toàn cầu của GE Vernova, Scott Strazik, cho biết Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh tại châu Á và đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng với nhiều mục tiêu tham vọng. Các khoản đầu tư mới của tập đoàn tại Việt Nam sẽ góp phần củng cố chuỗi cung ứng, đồng thời hỗ trợ phát triển kỹ năng và năng lực công nghiệp trong nước.

GE Vernova đang tham gia nhiều dự án năng lượng quan trọng tại Việt Nam. Trong đó, tập đoàn đã đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) với tổng công suất khoảng 1,6 GW.

Doanh nghiệp này cũng được lựa chọn cung cấp tuabin khí 9HA.02 và máy phát điện H78 cho một dự án điện khí LNG sắp triển khai tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công ty CP Năng lượng VinEnergo thuộc Vingroup đã lựa chọn GE Vernova cung cấp hai tuabin khí 9HA.02 cùng hai máy phát điện H78 cho dự án Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng, với tổng công suất hơn 1,6 GW. Tập đoàn này cũng đang cung cấp thiết bị cho dự án Nhà máy điện LNG Quảng Trạch II.

Ngoài ra, GE Vernova và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký Biên bản ghi nhớ không ràng buộc nhằm nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng liên quan đến công nghệ HVDC theo định hướng của Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Thông qua hợp tác này, hai bên sẽ xem xét các giải pháp truyền tải điện cao áp một chiều, công nghệ cho phép truyền tải lượng điện lớn trên khoảng cách xa với hiệu quả cao, nhằm hỗ trợ phát triển hạ tầng truyền tải điện của Việt Nam trong tương lai.

Hiện các thiết bị do GE Vernova cung cấp đang đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện của Việt Nam. Tập đoàn có hơn 1.100 nhân viên làm việc tại 9 cơ sở hoạt động trên cả nước; tham gia cung cấp dịch vụ cho khách hàng toàn cầu thông qua mạng lưới sản xuất và sửa chữa, trong đó có Trung tâm dịch vụ Phú Mỹ và Nhà máy sản xuất lò hơi thu hồi nhiệt Dung Quất tại Việt Nam.

