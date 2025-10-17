Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Khắc Toàn

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân; cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương theo dõi địa bàn.

Về phía thành phố Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Thành ủy viên.

Về phía tỉnh Khánh Hòa có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Quyết định số 2528-QĐNS/TW, Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Toàn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng chí cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí chức danh Chủ tịch UBND cấp tỉnh không là người địa phương, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn được điều động, chỉ định để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước. Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng đồng chí sẽ phát huy năng lực, bản lĩnh và sự tâm huyết, đồng hành cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Nguyễn Khắc Toàn hoàn thành trọng trách mới; đồng thời đề nghị HĐND thành phố sớm triển khai quy trình bầu Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

Thành phố Huế có vị thế đặc biệt, là địa phương duy nhất trong cả nước có 8 di sản được UNESCO công nhận, là trục phát triển quan trọng của cả nước; từ 1/1/2025 Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vì vậy, kỳ vọng đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố xây dựng Huế phát triển mạnh mẽ, xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ xúc động và vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tín nhiệm giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định: “Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao đòi hỏi bản thân phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế”.

Về công tác tại quê hương mới, đồng chí cho biết đã cảm nhận sâu sắc bề dày truyền thống, lòng tự hào và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người xứ Huế. Đồng chí nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo thành phố phát huy thành quả của các thế hệ đi trước, nêu cao đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt vì sự phát triển bền vững, hiện đại, đáng sống của thành phố Huế.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Toàn

Đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tin tưởng, chia sẻ và hỗ trợ của lãnh đạo, đồng nghiệp và Nhân dân; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970, quê quán phường Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; dân tộc Kinh. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật tư pháp; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng giữ các chức vụ quan trọng: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa; Bí thư Thành ủy Cam Ranh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 3/2020, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; từ tháng 6/2021 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Tháng 9/2025, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026), đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.