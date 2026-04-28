Thành phố Huế hợp tác với PeaceTrees VietNam khắc phục hậu quả bom mìn

Lãnh đạo thành phố ghi nhận những đóng góp của PTVN trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

PTVN là tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ nạn nhân và phát triển cộng đồng.

Tại Huế, ngày 25/7/2024, PTVN và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố ký Thỏa thuận khung hợp tác giai đoạn 2024 - 2029, tạo cơ sở triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn.

Theo thỏa thuận, hai bên ưu tiên các địa bàn còn khó khăn, có mức độ ô nhiễm bom mìn cao hoặc nhu cầu giải phóng đất phục vụ phát triển hạ tầng, sản xuất, sinh kế và đời sống người dân.

Từ tháng 5 đến tháng 12/2025, PTVN tài trợ hơn 403 triệu đồng triển khai Dự án “Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ” tại phường Phong Dinh. Dự án tổ chức hội thảo, tập huấn tuyên truyền viên cộng đồng và cuộc thi vẽ tranh cho học sinh, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ.

Hiện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án “Khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội TP. Huế giai đoạn 2026 - 2030”, với tổng kinh phí dự kiến hơn 104,8 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trên toàn địa bàn thành phố, gồm khảo sát phi kỹ thuật, khảo sát kỹ thuật, rà phá bãi chiến trường, xử lý bom mìn lưu động và giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ.

Lãnh đạo thành phố tặng quà lưu niệm cho Đoàn quản lý cấp cao của tổ chức PeaceTrees VietNam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận những đóng góp của PTVN trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại Huế.

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang cho biết, quá trình triển khai các dự án liên quan đến bom mìn, vật nổ trên địa bàn còn một số nội dung cần được phối hợp xử lý. Thành phố đang nỗ lực tháo gỡ, bảo đảm các dự án được triển khai đúng quy định pháp luật.

“Khu vực Bình Trị Thiên trước đây, nay là thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị, từng chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, để lại nhiều hậu quả về bom mìn, vật nổ. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức để công tác khắc phục hậu quả bom mìn đạt kết quả tốt nhất”, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang nói.

Cảm ơn lãnh đạo thành phố Huế đã tiếp đoàn và tạo điều kiện cho PTVN triển khai các hoạt động tại địa phương, bà Clair Yunker cho biết, PTVN đã sẵn sàng chuẩn bị cho các chương trình, dự án tại Huế.

Theo bà Clair Yunker, khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ không chỉ có ý nghĩa nhân đạo, bảo đảm an toàn cho người dân mà còn góp phần giải phóng đất đai, tạo điều kiện triển khai các công trình, phát triển sinh kế và kinh tế - xã hội. “Chúng tôi rất hào hứng và sẵn sàng bắt đầu công việc tại Huế”, bà Clair Yunker nói.

Bà Clair Yunker cũng cho biết thêm, bên cạnh rà phá bom mìn, PTVN hướng tới hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội sau rà phá, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối và ngoại giao nhân dân. Dù còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong quá trình phê duyệt dự án, PTVN sẽ phối hợp với thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả các chương trình tại Huế.