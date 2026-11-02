Top 6 máy hút ẩm bán chạy cho những ngày mưa ẩm kéo dài

Miền Trung mưa ẩm liên miên, người dân Huế “tất bật” tìm giải pháp chống ẩm

Mỗi khi mùa mưa trở lại, độ ẩm tăng cao lại trở thành một trong những vấn đề được nhiều gia đình tại Huế quan tâm. Những đợt mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau không chỉ gây ngập úng tại nhiều khu vực, mà còn khiến nhà cửa và các không gian kinh doanh thường xuyên rơi vào trạng thái ẩm ướt, bí bách.

Sau nhiều ngày mưa liên tục, dấu hiệu của độ ẩm cao có thể dễ dàng nhận thấy trong sinh hoạt hằng ngày: quần áo lâu khô, sàn nhà ẩm, chăn nệm có mùi ẩm và đồ gỗ, thiết bị điện tử cũng dễ hư hỏng. Ngoài ra, một số homestay và dịch vụ lưu trú mưa ẩm kéo dài khiến chất lượng phòng lưu trú có mùi ẩm mốc, làm giảm chất lượng trải nghiệm của du khách.

Từ thực tế đó, thay vì chờ đến khi nấm mốc, mùi ẩm xuất hiện mới tìm cách xử lý, nhiều gia đình đã chủ động kiểm soát độ ẩm ngay từ đầu mùa mưa. Các thiết bị chuyên dụng như máy hút ẩm vì thế được quan tâm nhiều hơn, không chỉ để hạn chế tình trạng ẩm mốc mà còn góp phần bảo quản đồ đạc trong thời gian thời tiết ẩm kéo dài.

5+ máy hút ẩm bán chạy tại Huế và các tỉnh miền Trung

Cùng với nhu cầu kiểm soát độ ẩm tăng lên trong mùa mưa, thị trường máy hút ẩm tại Huế cũng trở nên đa dạng hơn với nhiều thương hiệu, mức công suất và phân khúc sản phẩm. Tuy nhiên, sự đa dạng về sản phẩm cũng khiến việc lựa chọn trở nên đáng lưu ý hơn.

Để người dùng tại Huế có thêm cơ sở lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu và thuận tiện tìm mua tại địa phương, dưới đây là tổng hợp một số mẫu máy hút ẩm bán chạy vào giai đoạn mưa ẩm cao điểm:

1. Máy hút ẩm dân dụng Kosmen KM-12W

Kosmen KM-12W là model có công suất 12 lít/ ngày, hướng đến nhóm nhu cầu sử dụng trong các không gian có diện tích khoảng 40 m2. Kích thước tương đối nhỏ gọn giúp thiết bị phù hợp với những khu vực như phòng ngủ, phòng làm việc hoặc các không gian sinh hoạt có diện tích vừa và nhỏ.

Ngoài chức năng hút ẩm, Kosmen KM-12W còn được trang bị thêm một số tính năng như lọc không khí bằng ion âm, sấy quần áo, cảnh báo đầy nước và kết nối Wi-Fi,...

2. Máy hút ẩm gia đình Kosmen KM-20N

Với mức công suất đạt 20 lít/ ngày, Kosmen KM-20N sẽ là lựa chọn tối ưu cho những ai cần thiết bị xử lý ẩm dùng cho phòng 40 - 80m2. Một điểm đáng chú ý của model này là thiết kế họng gió có thể điều chỉnh hướng, giúp người dùng chủ động thay đổi hướng luồng khí trong quá trình vận hành.

Về tính năng đi kèm, model cũng được hãng thiết kế với đầy đủ tính năng và chương trình thông minh như: Sấy quần áo, cài đặt độ ẩm, hẹn giờ, kết nối wifi,...

3. Máy hút ẩm Kosmen KM-25N

Nếu lo ngại về vấn đề mùi hôi ẩm mốc, người dùng có thể tham khảo model Kosmen KM-25N - một sản phẩm được tích hợp hệ thống lọc kép thông minh. Theo thông tin của hãng, để xử lý mùi hôi trong không khí, model này sẽ được tích hợp thêm màng lọc than hoạt tính để giữ lại các tạp chất gây mùi hoặc khí độc gây hại. Ngoài ra, công nghệ ion âm cũng hỗ trợ xử lý các hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong không gian.

Về khả năng kiểm soát ẩm, sản phẩm sở hữu công suất hút ẩm 25 lít/ ngày và phù hợp dùng cho các không gian có diện tích dưới 95m2. Bên cạnh đó, Kosmen KM-25N còn được tích hợp thêm đèn hiển thị mức độ ẩm thông qua màu sắc, giúp người dùng có thể nhận biết tình trạng độ ẩm trong phòng trực quan hơn.

4. Máy lọc không khí và hút ẩm Kosmen KM-30N

Tiếp theo là Kosmen KM-30N, dòng sản phẩm bán chạy được tích hợp đồng thời cả hai tính năng hút ẩm và lọc không khí. Khác với các model thuần hút ẩm, model này sẽ được tích hợp thêm 3 lớp lọc tiêu chuẩn gồm: Màng lọc thô - HEPA H13 - Than hoạt tính để loại bỏ nhiều tạp chất gây ô nhiễm như bụi mịn PM2.5, bụi nấm mốc, phấn hoa, mùi hôi ẩm,...

Ngoài lọc khí đa tầng, Kosmen KM-30N cũng đảm bảo khả năng hút ẩm hiệu quả khi sở hữu công suất hút ẩm lớn đến 30 lít/ ngày, thích hợp cho nhiều không gian như nhà chung cư, phòng họp, nhà thuốc,... có điện tích từ 70 - 105m2.

5. Máy lọc không khí và hút ẩm Kosmen ECO-35E

Nếu người dùng cần một model vừa hút ẩm, vừa lọc khí có công suất “nhỉnh hơn” để dùng cho không gian nhà rộng hoặc khu vực kinh doanh thì Kosmen ECO-35E chính là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là model sở hữu công suất 35 lít/ ngày, phù hợp dùng trong không gian dưới 105m2 và cũng được tích hợp thêm 3 bộ lọc tiêu chuẩn gồm: Màng lọc thô - HEPA H13 - Than hoạt tính.

Khác với Kosmen KM-30N, sản phẩm này được trang bị máy nén GMCC, cho hiệu suất vận hành bền bỉ cùng mức giá cạnh tranh, phù hợp với người dùng cần công suất lớn nhưng vẫn tối ưu chi phí.

6. Máy hút ẩm gia đình Kosmen KM-60S

Cuối cùng, Kosmen KM-60S là mẫu máy hút ẩm dân dụng có công suất lên đến 60 lít/ngày, phù hợp với các không gian lớn như biệt thự, nhà thông tầng, phòng họp… Bên cạnh khả năng hút ẩm, sản phẩm tích hợp nhiều tính năng như sấy quần áo, ion âm, hẹn giờ, wifi,... đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng tìm kiếm một thiết bị hút ẩm công suất lớn, đa tính năng.

Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, người dùng có thể truy cập www.kosmen.com.vn để tham khảo chi tiết và lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng.