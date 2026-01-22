  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 25/01/2026 16:29

Phát hiện, xử lý bom bi trong khi đào móng xây nhà

HNN.VN - Chiều 25/1, Trung tá Lê Văn Thành Ngọc, Trưởng ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xác nhận, lực lượng công binh vừa xử lý an toàn một quả bom bi và 5 quả lựu đạn được phát hiện tại khu vực đường Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân.

Việt Nam - Hoa Kỳ ký kết hợp tác về tăng cường khắc phục hậu quả chiến tranhPhát hiện, tiêu hủy an toàn 24 vật liệu nổ tại phường Phong TháiKhởi động dự án nâng cao nhận thức rủi ro liên quan đến tai nạn bom mìn, vật nổPhát hiện 35 vật liệu nổ tại Phong Điền

 Lực lượng công binh tiếp cận các vật liệu nổ và xử lý an toàn 

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân: Trong quá trình đào móng làm nhà, chủ hộ đã phát hiện một số bom bi, lựu đạn trong khu vực đông dân cư.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo Ban Công binh hướng dẫn lực lượng tại chỗ tiến hành khoanh vùng, căng dây bảo đảm an toàn khu vực xung quanh.

Qua khảo sát, đánh giá kỹ thuật và xác định vị trí cụ thể, số lượng, chủng loại bom, lực lượng công binh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành thu gom, xử lý, thu hồi vật liệu nổ an toàn tuyệt đối.

Sau khi được xử lý an toàn, người dân tiếp tục thi công nhà.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
bom bilựu đạnvật liệu nổcông vinhthu gomxử lýan toàn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội xuân 2026, UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành ATTP trên địa bàn toàn thành phố.

Triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top