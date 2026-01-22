Phát hiện, xử lý bom bi trong khi đào móng xây nhà

Lực lượng công binh tiếp cận các vật liệu nổ và xử lý an toàn

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân: Trong quá trình đào móng làm nhà, chủ hộ đã phát hiện một số bom bi, lựu đạn trong khu vực đông dân cư.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo Ban Công binh hướng dẫn lực lượng tại chỗ tiến hành khoanh vùng, căng dây bảo đảm an toàn khu vực xung quanh.

Qua khảo sát, đánh giá kỹ thuật và xác định vị trí cụ thể, số lượng, chủng loại bom, lực lượng công binh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành thu gom, xử lý, thu hồi vật liệu nổ an toàn tuyệt đối.

Sau khi được xử lý an toàn, người dân tiếp tục thi công nhà.