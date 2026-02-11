Người dân phát hiện những vật thể kim loại rỉ sét nằm trên bờ mương và trong khu vực canh tác ở xã Đan Điền. Ảnh: ANTT xã Đan Điền

Vẫn còn tồn dư bom mìn

Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhưng tại các địa phương trên địa bàn TP. Huế, nhất là những nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt giữa ta và địch vẫn còn tiềm ẩn nhiều hiểm họa từ bom mìn, vật liệu nổ chưa được xử lý triệt để.

Cuối tháng 3/2026, tại thôn Lai Hà và thôn Trằm Ngang, xã Đan Điền, người dân trong lúc đi làm đồng đã phát hiện những vật thể kim loại rỉ sét nằm trên bờ mương và trong khu vực canh tác. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, các hộ dân đã kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng.

Công an xã Đan Điền đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra, xác minh ban đầu, đồng thời hướng dẫn người dân giữ nguyên hiện trạng, không tự ý tiếp xúc hay di chuyển các vật thể nghi là bom mìn. Khu vực nguy hiểm này cũng được khoanh vùng, cảnh báo nhằm tránh rủi ro đáng tiếc. Lực lượng Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và đơn vị chuyên trách về bom mìn và vật liệu nổ đã tiến hành xử lý. Qua xác định, các vật thể trên là đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh. Toàn bộ số đạn đã được đơn vị chuyên trách thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn theo quy định.

Trước đó, tại phường Phong Thái, lực lượng chức năng phát hiện 24 vật liệu nổ tại cánh đồng thuộc tổ dân phố Đồng Lâm. Đáng chú ý, tại tổ dân phố Bắc Triều Vịnh, một hầm đạn chứa tới 35 vật liệu nổ gồm đạn pháo, đạn cối, lựu đạn và lựu phóng cũng đã được lực lượng chức năng phát hiện và xử lý kịp thời.

Thống kê của lực lượng chức năng, hiện nay, trên địa bàn TP. Huế vẫn còn hơn 158.000ha đất (chiếm khoảng 30% diện tích) bị ô nhiễm do bom mìn, cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để xử lý triệt để. Con số này cho thấy mức độ tồn dư bom mìn trên địa bàn TP. Huế vẫn còn lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về hiểm họa từ bom mìn, vật liệu nổ trong đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Nâng cao nhận thức

Ở một số địa phương trên địa bàn TP. Huế đã từng xảy ra các vụ tai nạn thương tâm do bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết, nhất là tâm lý hiếu kỳ khi phát hiện vật thể lạ của người trẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết, các loại đạn pháo, vật liệu nổ thường còn tồn tại nhiều ở những khu vực từng xảy ra giao tranh ác liệt, đặc biệt là vùng cát, vùng đồi núi. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ bom mìn phát nổ càng cao. Vì vậy, người dân cần tuyệt đối tuân thủ các khuyến cáo an toàn của địa phương và lực lượng chức năng.

Để phòng ngừa rủi ro, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện vật thể nghi là bom mìn cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để được xử lý kịp thời. Tuyệt đối không đào bới, di chuyển hay tác động vào các vật thể này dưới bất kỳ hình thức nào.

Thời gian qua, các cấp chính quyền địa phương tại TP. Huế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng tránh bom mìn và khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn đáng tiếc, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, trang bị kỹ năng phòng tránh vẫn là nhiệm vụ cấp thiết.

Với mục tiêu “giáo dục phòng, tránh bom mìn cho cộng đồng”, nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã lan tỏa thông điệp “hòa bình, an toàn và phát triển bền vững trong cộng đồng” bằng việc tổ chức nhiều cuộc hội thảo, buổi tập huấn liên quan đến bom mìn và vật liệu nổ. Nhiều chương trình, dự án được triển khai ở nhiều địa phương; trong đó, có các xã vùng miền núi Nam Đông, A Lưới, vùng từng xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa ta và địch nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ cho học sinh và người dân.

“Dự án “Giáo dục phòng tránh bom mìn cho cộng đồng” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Huế, Tổ chức Peace Trees Viet Nam - Hoa Kỳ phối hợp triển khai ở các địa phương trên địa bàn TP. Huế kỳ vọng sẽ góp phần thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ, giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng và sinh kế của người dân”, ông Huỳnh Tiến Đạt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Huế khẳng định.