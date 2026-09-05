Kết nối di sản để phát triển bền vững

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Về phía Phủ Kyoto, tham dự có Phó Thống đốc Phủ Kyoto, ông Awa Hirronori cùng các thành viên trong đoàn công tác; đoàn tỉnh Nara do Thống đốc tỉnh Nara, ông Yamashita Makoto làm trưởng đoàn.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh trân trọng cảm ơn sự tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật 2026 của lãnh đạo Phủ Kyoto và tỉnh Nara đồng thời nhấn mạnh, sự hiện diện của lãnh đạo các địa phương Nhật Bản cùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là niềm vinh dự lớn đối với TP. Huế - đơn vị đăng cai.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khẳng định, Huế cùng Phủ Kyoto và tỉnh Nara đều là những vùng đất cố đô giàu truyền thống, sở hữu bề dày lịch sử - văn hóa đặc sắc cùng nhiều di sản thế giới được UNESCO ghi danh. Sự tương đồng này là nền tảng vững chắc để các bên không ngừng mở rộng, củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh trao đổi với Phó Thống đốc Phủ Kyoto, ông Awa Hirronori.

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Huế với Phủ Kyoto (thiết lập từ năm 2013) và tỉnh Nara (hợp tác sâu rộng từ năm 2011, thiết lập quan hệ hữu nghị chính thức từ năm 2025) đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các chương trình thiết thực như "Ngày văn hóa và giáo dục Kyoto tại Huế", giao lưu sinh viên tại Festival sinh viên Kyoto, hay việc hợp tác tổ chức thành công Hội nghị "Chính quyền địa phương và Khu vực Đông Á lần thứ 14" là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị gắn bó giữa Huế và các đối tác Nhật Bản.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã đưa ra nhiều đề xuất hợp tác trọng tâm. Đối với Phủ Kyoto, TP. Huế đề xuất hai bên thống nhất nâng cấp quan hệ lên Thỏa thuận hợp tác hữu nghị toàn diện; tiếp tục đẩy mạnh giao lưu văn hóa qua việc cử các đoàn nghệ thuật tham dự Festival của mỗi bên; chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thống đốc tỉnh Nara, ông Yamashita Makoto phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng đề xuất thúc đẩy hợp tác du lịch hai chiều, nghiên cứu mở đường bay trực tiếp Osaka - Huế; tăng cường trao đổi sinh viên, cán bộ quản lý và thực hiện các chương trình phái cử nguồn nhân lực chất lượng cao. Về kinh tế - thương mại, Huế mong muốn tăng cường trao đổi các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, xuất nhập khẩu hàng hóa đặc trưng qua hệ thống trung tâm thương mại (như AeonMall Huế), mở rộng kết nối giữa hiệp hội doanh nghiệp hai địa phương và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Nhật Bản.

Đối với tỉnh Nara, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị tăng cường giao lưu giữa cơ quan dân cử; phối hợp triển khai các chương trình giao lưu thế hệ trẻ, sinh viên Đại học Huế và các cơ sở giáo dục tại Nara từ năm 2027. Trong lĩnh vực giáo dục và di sản, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh việc đẩy mạnh xây dựng dự án giáo dục di sản song ngữ, phát triển nền tảng học tập số, thư viện số Việt - Nhật, cũng như chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI, IoT trong giảng dạy, quản lý đô thị và bảo tồn di tích.

Đáp từ tại buổi tiếp, lãnh đạo Phủ Kyoto và tỉnh Nara bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của lãnh đạo TP. Huế và các sở, ngành. Lãnh đạo các đoàn công tác Nhật Bản khẳng định vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp cổ kính, thơ mộng cùng sự phát triển năng động của TP. Huế.