Kêu gọi toàn dân giao nộp, tố giác vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và pháo

HNN.VN - Ngày 30/1, UBND TP. Huế cho biết, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế vừa có thư kêu gọi toàn dân tham gia cuộc vận động giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tiêu hủy hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thu giữ 4 súng tự chếQuản lý chặt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Công an phường Hóa Châu tiếp nhận vũ khí do người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: Công an TP. Huế 

Để bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe của Nhân dân, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn kêu gọi toàn thể Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bằng các hành động thiết thực.

Trong đó, tập trung chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không chế tạo, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. Các trường hợp cố tình vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Người dân cần tích cực phát hiện, tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thông qua số điện thoại Cảnh sát 113; qua số điện thoại 069.414.9276 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội); qua ứng dụng VNeID trên điện thoại; các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở công an các xã, phường


Minh Nguyên
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chung tay cùng “Chiến dịch Quang Trung”: Nhà xong, điện đến

Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) đã tích cực chung tay cùng chính quyền địa phương kịp thời cấp điện an toàn, miễn phí cho các hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tinh thần “nhà xong, điện đến”.

Chung tay cùng “Chiến dịch Quang Trung” Nhà xong, điện đến
Phát hiện, xử lý bom bi trong khi đào móng xây nhà

Chiều 25/1, Trung tá Lê Văn Thành Ngọc, Trưởng ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xác nhận, lực lượng công binh vừa xử lý an toàn một quả bom bi và 5 quả lựu đạn được phát hiện tại khu vực đường Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân.

Phát hiện, xử lý bom bi trong khi đào móng xây nhà

