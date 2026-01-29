Kêu gọi toàn dân giao nộp, tố giác vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và pháo

Công an phường Hóa Châu tiếp nhận vũ khí do người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: Công an TP. Huế

Để bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe của Nhân dân, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn kêu gọi toàn thể Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bằng các hành động thiết thực.

Trong đó, tập trung chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không chế tạo, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. Các trường hợp cố tình vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Người dân cần tích cực phát hiện, tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thông qua số điện thoại Cảnh sát 113; qua số điện thoại 069.414.9276 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội); qua ứng dụng VNeID trên điện thoại; các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm hoặc trực tiếp tại trụ sở công an các xã, phường