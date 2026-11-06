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Bàn giải pháp triển khai hiệu quả quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

HNN.VN - Ngày 9/11, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) tổ chức hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạoTừ học nghề đến làm được việcGắn đào tạo nghề với nhu cầu doanh nghiệp

 Đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Huế.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến với nhiều điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Điểm cầu thành phố Huế được tổ chức tại Sở GD&ĐT.

Hội thảo tập trung đánh giá kết quả triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; rà soát những mục tiêu đã đạt được, chưa đạt được, phân tích nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Một trong những nội dung trọng tâm là thảo luận phương án rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập phù hợp với bối cảnh mới; đồng thời xem xét việc điều chỉnh quy hoạch, xây dựng sơ đồ mạng lưới và định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu cũng tập trung làm rõ phương án tổ chức thực hiện quy hoạch, đề xuất giải pháp tháo gỡ những bất cập, khó khăn tại địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kiến nghị những nội dung cần có sự hướng dẫn, phối hợp giải quyết của Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành liên quan.

Thành phố Huế hiện có 28 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm 4 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp, 2 trung tâm hoạt động giáo dục nghề nghiệp, 4 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khu vực và 16 cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mạng lưới các cơ sở tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất từng bước được củng cố. Nhiều mô hình đào tạo hiện đại được các trường đưa vào giảng dạy, bước đầu phát huy hiệu quả.

CÁT AN
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