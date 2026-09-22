Phối hợp khắc phục hậu quả bom mìn tại Huế

Tại hội nghị, PTVN giới thiệu những nội dung trọng tâm của dự án triển khai tại Huế.

Hội nghị nhằm tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ, thúc đẩy các hoạt động hợp tác vì hòa bình; nâng cao hiệu quả khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, PTVN giới thiệu những nội dung trọng tâm của DA triển khai tại Huế gồm: Khảo sát và xử lý các nhiệm vụ khẩn cấp; tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ; hỗ trợ nạn nhân; phát triển cộng đồng sau rà phá và thúc đẩy hoạt động ngoại giao nhân dân.

Theo mục tiêu đề ra, DA sẽ góp phần giải phóng khoảng 4,5 triệu mét vuông đất; xử lý 1.500 nhiệm vụ khẩn cấp; tổ chức 1.500 buổi giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ và mang lại lợi ích cho khoảng 38.000 người.

Thông qua các hoạt động nói trên, DA hướng đến đưa đất đai trở lại sử dụng an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức liên quan; đề xuất những giải pháp nhằm phát huy trách nhiệm của các bên, nâng cao hiệu quả triển khai DA khắc phục hậu quả bom mìn của PTVN tại Huế trong thời gian tới.