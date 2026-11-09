34 tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế phát biểu tại buổi lễ.

Cuộc thi được tổ chức trên nền tảng Hue-S, diễn ra từ ngày 5/10 đến hết ngày 1/11/2026. Thông qua hình thức thi trực tuyến, các quy định pháp luật được truyền tải đến người dân bằng phương thức thuận tiện, góp phần đổi mới hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi thu hút hơn 153 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân tham gia. Đáng chú ý, Cuộc thi còn thu hút người dân ngoài địa phương. Kết quả này cho thấy sức lan tỏa của Cuộc thi, đồng thời phản ánh sự quan tâm của cộng đồng đối với công tác phòng, chống ma túy.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của hội đồng cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, việc đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc thi trực tuyến là hướng đi thiết thực, phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiện nay. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác này không chỉ được đánh giá qua số lượng người tham gia hay kết quả một cuộc thi, mà quan trọng hơn là kiến thức pháp luật phải thực sự được tiếp nhận, ghi nhớ và chuyển hóa thành ý thức, hành vi tự giác chấp hành trong cuộc sống.

Từ kết quả cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy nói riêng; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Trong đó, cần phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, thôn, bản trong việc đưa thông tin pháp luật đến từng khu dân cư, hộ gia đình và mỗi người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh trao giải cho hai tập thể đạt giải tại cuộc thi.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả các nền tảng số, trong đó có Hue-S, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và phương tiện truyền thông của thành phố. Việc ứng dụng công nghệ cần đi đôi với bảo đảm khả năng tiếp cận của người dân, nhất là người cao tuổi, người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và những người còn hạn chế về kỹ năng số. Do đó, cần kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tuyến với tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn tại cơ sở, không để bất kỳ nhóm đối tượng nào bị hạn chế cơ hội tiếp cận pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh cũng yêu cầu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và Sở Tư pháp tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng nội dung thiết thực, bám sát những vấn đề người dân quan tâm, nâng cao chất lượng bộ câu hỏi, tăng tính tương tác và khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn. Đồng thời, quan tâm chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện điều kiện kỹ thuật để các cuộc thi trực tuyến ngày càng thuận lợi, hiệu quả và thực chất.

Ban Tổ chức đã trao giải cho 2 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc thi. Trong đó, 2 tập thể đạt giải gồm Sở Ngoại vụ và UBND xã Long Quảng. Các cá nhân đạt giải Nhất gồm: Trần Minh Điền (phường Phong Thái), Hoàng Thế Tiến (UBND phường Vỹ Dạ), Nguyễn Văn Bảo Long (phường Phong Dinh) và Nguyễn Thị Kim Nhi (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Thông qua cuộc thi, thành phố tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy đến gần hơn với người dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, chung tay thực hiện mục tiêu xây dựng TP. Huế không ma túy, an toàn và bình yên.