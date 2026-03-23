Phát hiện vật thể nghi bom, mìn tại Đan Điền

HNN.VN - Ngày 29/3, UBND xã Đan Điền cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn liên tiếp ghi nhận hai trường hợp người dân phát hiện các vật thể kim loại nghi là bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh trong lúc đi làm đồng.

Toàn bộ số đạn pháo đã được các đơn vị phối hợp thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn theo quy định. Ảnh: Xã Đan Điền 

Tại thôn Lai Hà, một hộ dân phát hiện vật thể kim loại đã rỉ sét nằm trên bờ mương khu vực cánh đồng. Tiếp đó, tại thôn Trằm Ngang, một hộ dân khác tiếp tục phát hiện thêm vật thể có đặc điểm tương tự. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, các hộ dân đã kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đan Điền nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh ban đầu; đồng thời, hướng dẫn người dân giữ nguyên hiện trạng, không tự ý đào bới, di dời các vật thể và triển khai biện pháp cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Tiếp đó, Công an xã Đan Điền phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Ban Quản lý Dự án giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại TP. Huế tiến hành kiểm tra, xử lý. Qua xác định, các vật thể trên là đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh. Hiện nay, toàn bộ số đạn pháo đã được các đơn vị phối hợp thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn theo quy định.

Để chủ động phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Đan Điền đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tiếp xúc, đào bới hoặc di chuyển các vật thể nghi là bom, mìn, đạn pháo.

Khi phát hiện, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để được kiểm tra, xử lý kịp thời.

ANH PHONG
