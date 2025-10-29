Thăm hỏi chiến sĩ công an bị thương khi cứu người dân

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Huế thăm, động viên Trung sĩ Phan Lương Hải

Trước đó, đêm 27/10, trong quá trình hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng ngập sâu ở trung tâm TP. Huế, Trung sĩ Phan Lương Hải cùng đồng đội nhận lệnh khẩn cấp tại đường Hùng Vương (phường Thuận Hóa) có 4 người đang bị mắc kẹt trong vùng ngập lụt nặng.

Ngay lập tức, Trung sĩ Phan Lương Hải và đồng đội đã vượt lũ tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 0h30 ngày 28/10, sau khi cùng đồng đội tiếp cận và đưa được 2 trẻ em cùng 1 người lớn ra khỏi vùng nguy hiểm, trên đường quay lại cứu người thứ 4, Trung sĩ Phan Lương Hải không may bị tấm tôn cắt.

Dù bị thương nhưng Trung sĩ Hải và đồng đội vẫn tiếp tục sơ tán nhiều người dân mắc kẹt trong lũ đến trụ sở Cảnh sát PCCC&CNCH tránh lũ.

Sau đó, Trung sĩ Hải được đồng đội đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu vào khoảng 1h sáng ngày 28/10. Hiện sức khỏe của anh Hải đã ổn định đang được theo dõi.

Tại bệnh viện, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng đã ân cần thăm hỏi, biểu dương tinh thần quả cảm, hết lòng vì Nhân dân phục vụ của Trung sĩ Phan Lương Hải và đồng đội. Đồng thời, Đại tá cũng gửi lời chúc anh Hải sớm bình phục, tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho Nhân dân.