  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 29/10/2025 13:01

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, động viên cán bộ y tế và bệnh nhân vùng lũ

HNN.VN - Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm, động viên đội ngũ cán bộ y tế và người bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế.

Khẩn trương ứng phó mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại miền TrungLũ xuống chậm, tiếp tục mưa rất to, cảnh báo ngập lụt, sạt lở diện rộngChúng tôi làm… lơ xe ngày lũPhó Bí thư Thành ủy Phạm Đức Tiến thăm, tặng quà người dân vùng lũ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị 

Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía thành phố Huế có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định.

Tại đây, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi tình hình điều trị, chia sẻ khó khăn với bệnh viện và trao nhiều phần quà hỗ trợ cho các bệnh nhân đang điều trị, đặc biệt là các trường hợp nặng, người cao tuổi, bệnh nhân liệt vận động và trẻ em khuyết tật. Đoàn cũng gửi quà động viên đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên đang trực cấp cứu trong vùng lũ.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế khi đã kịp thời di dời an toàn 27 người bệnh từ cơ sở 2 (30 Tô Hiến Thành) về cơ sở 1 (93 Đặng Huy Trứ) ngay trong thời điểm nước lũ dâng cao, với sự hỗ trợ của UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an cơ sở.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương và ngành y tế tiếp tục bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh nội trú, duy trì điều trị phục hồi chức năng liên tục, không để gián đoạn dù trong điều kiện thiên tai; đồng thời chăm lo chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng, bảo hộ cho lực lượng y tế - những người vừa làm nhiệm vụ cứu người, vừa có gia đình trong vùng ngập lụt.

Dịp này, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cùng Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế cũng trao tặng quà cho bệnh viện và các bệnh nhân đang điều trị.

Lãnh đạo thành phố tiếp nhận viện trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó mưa lũ, UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế đã tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ; đồng thời tiếp nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ từ Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam để giúp người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Lê Thọ
 Từ khóa:
mưa lũthămtặng quàphó thủ tướngbác sĩbệnh nhân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục sạt lở tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia Trần Hồng Hà trực tiếp có mặt tại hiện trường, kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó sạt lở nghiêm trọng trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Cùng đi có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục sạt lở tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên
Sạt lở gây tắc nghẽn tỉnh lộ 14B

Tại xã Hưng Lộc, mưa lớn đã làm sạt lở nghiêm trọng tại tỉnh lộ 14B, chia cắt giao thông qua lại giữa xã Hưng Lộc và xã Khe Tre và nhiều tuyến đường liên thôn. Trong sáng 29/10, tại km12, tỉnh lộ 14B vẫn chưa thể lưu thông, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi đường này để đảm bảo an toàn.

Sạt lở gây tắc nghẽn tỉnh lộ 14B
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH:
Khẩn trương ứng phó mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại miền Trung

Sáng 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành miền Trung gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi về công tác ứng phó đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng đang diễn ra.

Khẩn trương ứng phó mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại miền Trung

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top