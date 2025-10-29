Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, động viên cán bộ y tế và bệnh nhân vùng lũ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị

Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía thành phố Huế có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định.

Tại đây, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi tình hình điều trị, chia sẻ khó khăn với bệnh viện và trao nhiều phần quà hỗ trợ cho các bệnh nhân đang điều trị, đặc biệt là các trường hợp nặng, người cao tuổi, bệnh nhân liệt vận động và trẻ em khuyết tật. Đoàn cũng gửi quà động viên đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên đang trực cấp cứu trong vùng lũ.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế khi đã kịp thời di dời an toàn 27 người bệnh từ cơ sở 2 (30 Tô Hiến Thành) về cơ sở 1 (93 Đặng Huy Trứ) ngay trong thời điểm nước lũ dâng cao, với sự hỗ trợ của UBND thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an cơ sở.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương và ngành y tế tiếp tục bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh nội trú, duy trì điều trị phục hồi chức năng liên tục, không để gián đoạn dù trong điều kiện thiên tai; đồng thời chăm lo chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng, bảo hộ cho lực lượng y tế - những người vừa làm nhiệm vụ cứu người, vừa có gia đình trong vùng ngập lụt.

Dịp này, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cùng Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế cũng trao tặng quà cho bệnh viện và các bệnh nhân đang điều trị.

Lãnh đạo thành phố tiếp nhận viện trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó mưa lũ, UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế đã tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp từ Chính phủ Liên bang Nga cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ; đồng thời tiếp nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ từ Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam để giúp người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ.