Xử lý nghiêm hành vi nâng giá dịch vụ cứu hộ, ghe đò

Người dân thuê ghe để di chuyển tại các vùng ngập sâu phía trong Thành Nội Huế

Theo đó, những ngày qua, mưa lũ tại TP. Huế khiến nhu cầu di chuyển người và ô tô, xe máy của người dân tăng mạnh. Trước tình hình đó, một số tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải ghe đò và dịch vụ cẩu kéo, cứu hộ phương tiện tăng giá cao để thu lợi.

“Ngày đầu tôi thuê ghe máy chỉ cần bỏ ra khoảng 150 nghìn đồng/km/người thì sáng nay, cùng đoạn đường đó chủ ghe đã nâng giá lên 300 nghìn đồng”, anh Nguyễn Thái Hoàng, người dân sống tại khu vực đường Đống Đa (phường Thuận Hóa) cho biết.

Còn anh Phạm Hữu Phước An, sống tại đường Lê Đức Anh (phường Vỹ Dạ) chia sẻ, do nước lên nhanh nên gia đình không kịp đem ô tô lên chỗ cao. Lúc nước lũ dâng đến gần sàn xe, anh An đã gọi điện nhờ một xe cứu hộ gần đó đến hỗ trợ với giá hơn 7 triệu đồng - một số tiền khá cao nếu so với mức giá thường ngày.

Trên mạng xã hội, dư luận cũng xôn xao về thông tin dịch vụ ghe, xuồng di chuyển trong vùng ngập lụt bị “hét” giá cao. Một chuyến di tản khỏi vùng ngập lên đến hơn 1 triệu đồng; có người thuê ghe để mang cơm hộp cứu trợ đến Bệnh viện Trung ương Huế cũng “ngao ngán” khi bị nâng giá lên gần 3 triệu đồng.

Theo Công an TP. Huế, hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để tăng giá, “chặt chém” nhằm trục lợi bất chính không chỉ trái đạo đức mà còn vi phạm pháp luật. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí đã rất rõ ràng. Ban Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường khẩn trương rà soát, xác minh các trường hợp vi phạm này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây không chỉ là việc lập lại trật tự, mà quan trọng hơn, là để giữ gìn sự công bằng và bảo vệ lòng tin của người dân.