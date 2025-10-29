Mưa lớn chưa dứt, hồ chứa tiếp tục xả lũ

Mưa lớn ở đầu nguồn khiến mực nước các sông đang có xu hướng tăng

Theo số liệu quan trắc đến 15h ngày 29/10, mực nước trên các sông ở Huế vẫn ở mức rất cao, nhiều hồ chứa lớn đang xả điều tiết để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du

Tại hồ Hương Điền, mực nước đạt 57,98m, lưu lượng về hồ 4.090 m³/s, xả qua tràn 4.083 m³/s, bằng mức xả trung bình 85%. Hồ Bình Điền đạt cao trình 85m, lưu lượng về và xả đều quanh mức 3.700 – 4.000 m³/s. Hồ Tả Trạch – nguồn điều tiết chính cho sông Hương – duy trì mực nước 47,6m, xả qua tràn gần 2.500 m³/s, tổng lưu lượng xả gần 2.480 m³/s.

Ở hệ thống sông Hương, mực nước tại trạm Kim Long đạt 1,69m, Đá Viên 1,59m; đều vượt báo động II và chỉ thấp hơn báo động III khoảng 0,3–0,5m. Các trạm trên sông Bồ như Phú Ốc (0,5m), Tứ Phú (0,46m) tiếp tục duy trì mức cao, cho thấy tình trạng ngập lụt ở vùng hạ du vẫn còn diễn biến phức tạp

Trong khi đó, mực nước trên sông A Lưới đạt 552,7m, lưu lượng về hồ trên 1.200 m³/s, còn hồ Rào Trăng 3 giữ ở cao trình 159,6m, xả gần 260 m³/s.

So với sáng cùng ngày, mực nước sông Bồ có xu hướng giảm nhẹ, trong khi sông Hương tăng nhẹ do lượng xả điều tiết từ hồ và mưa lớn ở thượng nguồn giảm. Đỉnh lũ ngày 27/10 (5,05m trên sông Hương; 5,25m trên sông Bồ) đến nay vẫn là cao nhất trong đợt này, và đến chiều 29/10 mực nước vẫn cao hơn báo động III từ 0,8 - 1m, cho thấy ngập lụt diện rộng còn kéo dài.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế cho biết, trong 6 giờ qua (từ 8h đến 14h ngày 29/10), trên địa bàn TP. Huế đã xuất hiện mưa rất to. Riêng các khu vực Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc và Chân Mây – Lăng Cô ghi nhận mưa to đến đặc biệt to. Lượng mưa đo được tại một số trạm: Thượng Nhật 129mm, Hương Phú 170mm, Nam Đông 180mm.

Dự báo, trong 6 giờ tới (từ 14h đến 20h), toàn TP. Huế tiếp tục có mưa to đến rất to; riêng các khu vực Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc và Chân Mây – Lăng Cô có khả năng xuất hiện mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 120mm; riêng các xã nêu trên 80 - 150mm, có nơi vượt 200mm.

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng thành phố Huế sáng 28/10, mưa lớn và lũ cao đã khiến nhiều tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và đường đô thị bị chia cắt hoặc tắc nghẽn nghiêm trọng.

Quốc lộ 49B ngập sâu, nhiều đoạn tắc đường, đã rào chắn cấm xe. Quốc lộ 49 qua đèo Kim Quy, Tà Lương bị sạt lở taluy, nhiều vị trí chỉ lưu thông 1 làn; các đoạn Km1+300–Km14+500 ngập sâu 50–80cm, cấm xe qua lại. Quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm Huế (cầu Phú Xuân) ngập 30 -80cm, phải phân luồng qua đường tránh. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn A Roàng đến Km413 vẫn còn điểm tắc do sạt lở.

Các tuyến đường tỉnh và đường đô thị đều bị ảnh hưởng nặng, nhiều đoạn ở Phú Vang, Quảng Điền, Hương Trà, Phong Điền ngập sâu từ 0,3p1,2m, có nơi sạt lở taluy, sụt lún nền đường, buộc phải rào chắn cấm xe.

Nhiều khu vực nội thành Huế như Phú Xuân, Kim Long, Thuận Hóa, Vỹ Dạ, An Cựu ngập từ 0,3 p 1,5m, giao thông tê liệt. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý lưu thông hoặc lội nước, tránh nguy cơ tai nạn và điện giật.