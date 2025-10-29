100 cán bộ, chiến sĩ ra quân hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ

100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 dọn dẹp phía trước Trường THPT chuyên Quốc Học Huế

Ngay sau khi nước lũ hạ thấp, Trung đoàn 6 đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ của Lực lượng vũ trang ra quân giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Với phương châm “Nước rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh đến đó”, lực lượng bộ đội thường trực đã có mặt từ sáng sớm trên đường Lê Lợi, trước công viên Trường THPT chuyên Quốc Học Huế để làm vệ sinh môi trường.

Là công viên trọng điểm, tuyến đường huyết mạch có lưu lượng giao thông lớn, việc rác bùn còn lại sau lũ ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh hoạt và đi lại của người dân. Mặc dù thời tiết vẫn còn mưa khá lớn, nhưng song song với nước lũ rút, từng tốp chiến sĩ nhanh chóng có mặt để nạo vét lượng bùn đất và thu gom rác để trả lại cảnh quan, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Các chiến sĩ vệ sinh, xử lý bùn nọn trên nền gạch trước công viên

Trung tá Tạ Văn Tú, Chính ủy Trung đoàn 6 chia sẻ: "Ngay sau khi nước lũ rút, dưới sự chỉ đạo của Bộ CHQS thành phố, đơn vị đã phối hợp với địa phương khảo sát, đánh giá những việc làm trước mắt, ưu tiên những vùng trọng điểm, thiệt hại nặng sau mưa lũ để giúp trả lại cảnh quan để người dân sớm ổn định đời sống".

Với phương châm “Nước rút đến đâu, kịp thời giúp bà con khắc phục đến đó”, lực lượng thuộc Trung đoàn 6 tập trung nắm tình hình tại các địa phương để có phương án giúp bà con khắc phục kịp thời ngay khi mưa lũ đi qua. Trong đó, tập trung giúp đỡ các trường học, các gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn".

Những ngày qua, Bộ CHQS TP. Huế đã điều động gần 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 524 lượt phương tiện, khẩn cấp ứng cứu, sơ tán được 1.927 hộ với gần 7.000 nhân khẩu và hơn 500 khách nước ngoài.