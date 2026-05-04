Tập trung các giải pháp để giữ đà tăng trưởng

Đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kết luận phiên họp

Phiên họp do đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì.

Du lịch bứt phá

Báo cáo của Sở Tài chính tại phiên họp cho thấy, bức tranh kinh tế - xã hội của Huế trong 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nổi bật là sự tăng trưởng mạnh của lĩnh vực du lịch - dịch vụ, sản xuất công nghiệp phục hồi rõ nét, thu ngân sách tăng khá và giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân cả nước.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế thành phố. Việc tổ chức thành công chuỗi hoạt động Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” đã tạo sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế. Lũy kế 4 tháng đầu năm, Huế đón khoảng 2,67 triệu lượt khách, tăng 30,3% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,13 triệu lượt, tăng 27,7%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 6.234 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ.

Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài từ ngày 24 - 28/4, Huế đón khoảng 395 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 958 tỷ đồng. Công suất phòng khách sạn bình quân vượt 90%, riêng ngày 10/3 âm lịch đạt khoảng 99%. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khách đến Huế tiếp tục tăng mạnh với khoảng 610 nghìn lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 164 nghìn lượt, tăng tới 129%; khách nội địa đạt khoảng 446 nghìn lượt, tăng gần 60%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ; công suất phòng lưu trú bình quân đạt khoảng 99%.

Nhiều chỉ số kinh tế quan trọng cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 24.520 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi và bốc xếp đạt hơn 2.355 tỷ đồng, tăng 20,1%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 tăng 15,1% so với cùng kỳ; tính chung 4 tháng tăng 13,1%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 4 tháng ước đạt 554,4 triệu USD, tăng 20%; nhập khẩu đạt 532,4 triệu USD, tăng hơn 50%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 12.345 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, thành phố cấp mới 19 dự án với tổng vốn đăng ký gần 14 nghìn tỷ đồng, trong đó có 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 125 triệu USD.

Hoạt động doanh nghiệp tiếp tục có tín hiệu phục hồi khi có 425 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 51% về số lượng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số doanh nghiệp giải thể tự nguyện cũng tăng, cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn đối mặt không ít khó khăn.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Huế đạt 16% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước là 12,6%, xếp thứ 12/34 địa phương. Tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 5.285 tỷ đồng, bằng 33% dự toán và tăng 15,1% so với cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa - xã hội..., cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh

Tăng tốc giải ngân, tạo đột phá cho tăng trưởng

Tại phiên họp, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực, Huế vẫn còn không ít áp lực trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Văn Cường nhận định, du lịch - dịch vụ đang là điểm sáng nổi bật sau hai kỳ nghỉ lễ lớn, trong khi sản xuất công nghiệp đã bắt đầu trở lại quỹ đạo tăng trưởng với các ngành như bia và ô tô. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân ở một số ngành, địa phương vẫn thấp hơn yêu cầu đề ra.

Đại diện ngành thống kê cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Huế cần tạo đột phá mạnh hơn ở lĩnh vực công nghiệp. Trong khi đó, ngành thuế đề xuất tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến giá đất; kiên quyết xử lý các dự án nợ tiền sử dụng đất kéo dài, tăng cường rà soát chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế.

Các đại biểu dự họp kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chấn chỉnh những hình ảnh, hành vi chưa phù hợp trong hoạt động du lịch, từng bước cải thiện môi trường du lịch theo hướng văn minh, hấp dẫn và bền vững hơn; sớm ban hành chiến lược truyền thông, quảng bá điểm đến Huế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch trong giai đoạn mới; phân tích nguyên nhân, giải pháp các dự án chậm tiến độ.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành trong thời gian qua trong việc duy trì đà tăng trưởng tích cực của thành phố, đặc biệt là lĩnh vực du lịch.

Theo đồng chí Hoàng Hải Minh, dù lượng khách tăng cao trong dịp lễ nhưng công tác giao thông, an ninh trật tự vẫn được đảm bảo, nhiều ngành, lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, các ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp để bù đắp những chỉ tiêu còn thiếu, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đối với đầu tư công, đồng chí Hoàng Hải Minh yêu cầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch. Các sở ngành cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội; khẩn trương hoàn tất các thủ tục phân bổ vốn cho các dự án.

Thành phố cũng đang chuẩn bị tổ chức công bố quy hoạch thành phố. Sở Xây dựng được giao phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương rà soát việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị và các quy hoạch phân khu nhằm đảm bảo đồng bộ, phù hợp định hướng phát triển mới.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ đông xuân, triển khai kế hoạch gieo cấy vụ hè thu đúng khung thời vụ; chủ động các phương án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, đẩy nhanh việc cấp phép mỏ nhằm đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.